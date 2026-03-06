El Canal de Panamá Aumenta Ingresos a Pesar de la Guerra Comercial de Trump

Un inesperado auge en los ingresos del Canal de Panamá desafía las proyecciones pesimistas, impulsado por la creciente demanda de bienes desde Asia y los envíos de gas licuado de petróleo hacia mercados estratégicos.

Resiliencia en la Demanda

Víctor Vial, director financiero del canal, reveló que el organismo ha experimentado un aumento de entre 8% y 10% en sus ingresos durante los primeros cinco meses del año fiscal 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Tanto el tráfico de buques como el tonelaje han mostrado un crecimiento notable, lo que sorprendió a las autoridades del canal.

Impacto de la Economía Global

A pesar de las expectativas de una caída en el tráfico debido a las tensiones comerciales y la guerra en Ucrania, el Canal de Panamá ha logrado adaptarse a nuevas realidades. La demanda de EE.UU. por productos asiáticos, junto con envíos de gas licuado de petróleo hacia Japón y Corea del Sur, han sido factores clave en este desempeño positivo.

Proyecciones Optimistas y Nuevas Iniciativas

Inicialmente, se preveía una disminución en los ingresos, proyectándose un total de US$5.200 millones para este año fiscal, pero el desempeño actual sugiere que podrían superar los ingresos de US$5.700 millones alcanzados en el año fiscal 2025.

Inversiones Estratégicas para el Futuro

Para mejorar aún más su capacidad, el Canal de Panamá tiene planes ambiciosos, incluyendo la apertura de una licitación para un gasoducto de GLP que conectará ambas costas. Esta iniciativa, parte de una inversión total de US$8.500 millones, está destinada a aumentar la eficiencia operativa y diversificar las fuentes de ingresos del canal.

Aumentando la Capacidad de Carga

El nuevo gasoducto podría incrementar la capacidad del canal en hasta 12%. La operación de buques de GLP en terminales portuarias permitirá un flujo más ágil de otros tipos de transporte, beneficiando a la economía local y regional.

Construcción de un Embalse Sostenible

Además del gasoducto, la autoridad del canal planea iniciar este año la ingeniería para un embalse de US$1.600 millones en el río Indio. Este proyecto asegurará el suministro de agua para el canal y para la población de Panamá en los próximos 50 años, mientras que un recargo por agua dulce aplicado a los transportistas ayudará a financiarlo.

Desafíos y Vigilancia Internacional

En un contexto de creciente presión política, la administración del canal continúa reafirmando su soberanía. A pesar de las amenazas de intervenciones externas, incluidos los comentarios de Donald Trump sobre el control de la vía, el gobierno panameño mantiene la firme decisión de que el canal opera de manera autónoma.

Con un entorno comercial en constante evolución, el Canal de Panamá se posiciona para enfrentar y adaptarse a los desafíos futuros, reafirmando su importancia en el comercio global.