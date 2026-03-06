Tras el paro escolar, Kicillof anuncia acuerdo salarial para docentes en Buenos Aires

Con el inicio del ciclo escolar en la mira, el Gobierno de Axel Kicillof ha alcanzado un significativo acuerdo salarial con los sindicatos docentes de la provincia. Este pacto brinda un alivio a los educadores y refleja el compromiso por mejorar las condiciones laborales.

Detalles del Nuevo Acuerdo Paritario

El lunes marcó el comienzo del año escolar, pero también el impacto de un paro docente que buscaba llamar la atención sobre la oferta salarial considerada insuficiente. La situación llevó a una nueva reunión paritaria el miércoles, que culminó el viernes con la confirmación oficial del acuerdo tras la aprobación de las asambleas de los gremios.

Incremento Salarial Acordado

La nueva recomposición salarial será del 7,5%, dividida en un 5% correspondiente a marzo y un 2,5% a abril. Además, se incluirá una «Compensación FONID/Conectividad» de $ 28.700, que no será considerada remunerativa ni bonificable.

Detalles Específicos y Cláusulas de Monitoreo

El acuerdo también contempla la consolidación de un incremento previo de 1,5% a cuenta de futuros ajustes. Para garantizar la evolución del acuerdo, se establecerá una cláusula de monitoreo en la primera quincena de mayo, y el tema se reabrirá en junio.

Reacciones del Gobierno y del Frente Sindical

El ministro de Educación, Pablo López, enfatizó: «A pesar de la compleja crisis económica, seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses». El funcionario también destacó que «el diálogo es el único camino para alcanzar acuerdos exitosos».

¿Cómo Queda el Salario de los Docentes?

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) ha aprobado esta propuesta, aunque un sector de izquierda ha decidido rechazarla y convocar a un paro para la próxima semana.

Salarios Específicos para Docentes

Con el nuevo acuerdo, un maestro de grado con jornada simple verá su salario alcanzar los $800.084 en marzo y $850.053 en abril. Para aquellos con jornada completa, el monto será de $1.600.168 y $1.700.106 respectivamente.

Los maestros de grado que trabajen cinco horas recibirán $1.005.638 en marzo y $1.060.424 en abril, mientras que los profesores con 20 módulos tendrán salarios de $1.032.198 y $1.113.838, respectivamente.