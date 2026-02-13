Nutricionista advierte: Evita el agua antes de dormir

Un hábito común en muchos hogares argentinos puede estar afectando la calidad de tu sueño. La nutricionista Ana Chezzi revela por qué no es recomendable tener un vaso de agua al lado de la cama antes de dormir.

La advertencia sobre el agua antes de dormir

Durante su visita a LN+, la nutricionista Ana Chezzi afirmó que tomar un vaso de agua antes de dormir no es la mejor opción. Esta práctica podría interferir en la digestión y, por ende, en la conciliación del sueño.

Impacto del agua en la digestión nocturna

Chezzi explicó que el agua puede «licuar los jugos digestivos». Si has tenido una cena pesada, lo ideal sería evitar el agua antes de acostarte. Es preferible beber agua a lo largo del día, para cumplir con la recomendación de entre uno y dos litros diarios.

El mejor horario para cenar

La especialista sugiere que lo óptimo es cenar alrededor de las 20:00 horas, para luego disfrutar de tiempo en familia antes de dormir. Además, recomienda optar por cenas ligeras, evitando alimentos pesados que puedan comprometer la digestión durante la noche.

La relación entre alimentos y descanso

Para una buena noche de sueño, es fundamental moderar la cantidad de productos lácteos y grasas consumidas durante la cena. Chezzi aclara que el aparato digestivo está en funcionamiento constante, sin periodos de descanso. Por lo tanto, es aconsejable dejar pasar al menos una hora después de cenar antes de irse a la cama.

La elección de alimentos según el momento del día

Chezzi también brindó recomendaciones sobre el momento ideal para consumir diferentes tipos de alimentos. En el desayuno, aconseja un balance entre proteínas y grasas saludables, siendo los carbohidratos preferibles solo si se planea realizar actividad física.

Desmitificando los mitos sobre la alimentación infantil

La nutricionista destacó que muchos padres creen que dar a sus hijos galletas con jugo les aporta energía, cuando en realidad son altas en azúcar y pueden generar picos de glucemia.

Alimentación y emociones: una conexión directa

Chezzi reflexionó sobre cómo el estado emocional puede influir en la elección de alimentos, señalando que cuando se está triste o enojado, la gente tiende a preferir opciones ricas en carbohidratos por el placer momentáneo que generan.

Consejos finales para una alimentación saludable

La especialista brindó un consejo clave: incorporar frutas, verduras, y limitar el consumo de alimentos procesados. Además, propone que hasta cuatro yemas de huevo pueden ser parte de una dieta equilibrada.