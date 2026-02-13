Derrota Humillante para el Gobierno: Revocan Prohibición a Palestine Action

La reciente decisión de la alta corte británica ha revocado la orden que prohibía a Palestine Action, un polémico grupo de acción directa. Este fallo plantea importantes interrogantes sobre la libertad de expresión y el derecho a la protesta en el Reino Unido.

Un grupo diverso de figuras públicas, que incluye desde exfuncionarios de la administración Trump hasta políticos y expertos de la ONU, se ha manifestado en contra de la prohibición. Ahora, tres jueces de la alta corte han añadido su voz, calificando la medida de “desproporcionada” y contraria a la libertad de expresión, al señalar que las actividades de Palestine Action podrían ser gestionadas bajo las leyes penales ya vigentes.

La Prohibición y su Contexto Controversial

Desde que la exministra del Interior, Yvette Cooper, anunció la intención de prohibir a Palestine Action en junio del año pasado, la decisión ha generado controversia. La prohibición se basaba en la Ley de Terrorismo de 2000, que requiere que haya un daño serio a la propiedad para justificar tal medida. Sin embargo, este marco legislativo ha sido utilizado principalmente contra grupos que promueven la violencia, como el Estado Islámico.

La Reacción Pública y los Arrestos

La decisión gubernamental fue recibida con descontento, llevando a una serie de manifestaciones en las que participaron diversas personas, incluidos ancianos y veteranos de guerra. Sin embargo, estas manifestaciones resultaron en cientos de arrestos, lo que solo intensificó la crítica hacia la medida. La Federación de la Policía Metropolitana declaró que las demandas adicionales sobre los oficiales debido a las protestas eran “insostenibles”.

Argumentos en Favor y Contra de la Prohibición

Grupos de defensa como We Believe in Israel y Campaña Contra el Antisemitismo habían presionado al gobierno para que se actúe contra Palestine Action, con reclamos de que sus acciones podían estar relacionadas con el financiamiento extranjero. Sin embargo, estos argumentos fueron descalificados por la revisión legal, considerándolos insinuaciones sin fundamento.

Implicaciones de la Decisión Judicial

La alta corte clarificó que, aunque algunas actividades de Palestine Action podrían encajar en la definición de actos terroristas, la mayoría de sus tácticas no eran violentas y solo causaron daños menores a la propiedad. Este fallo más allá de ser una derrota para el gobierno, ha elevado el perfil del grupo, posicionándolo en el centro del debate mediático sobre la libertad de protesta y acción directa en el Reino Unido.

Un Escenario de Libertad de Expresión en Tensión

El hecho de que la prohibición haya sido revertida plantea serios cuestionamientos sobre la capacidad del gobierno para restringir voces críticas bajo la premisa de la seguridad nacional. A medida que los ciudadanos se movilizan y expresan sus preocupaciones, el equilibrio entre la seguridad y la libertad de expresión se convierte en un tema candente en la agenda pública.