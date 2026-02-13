Consejos para proteger a tus mascotas de moscas y mosquitos

Con el aumento de las temperaturas, los mosquitos regresan y no solo afectan a las personas. Este verano, no olvides que también pueden poner en riesgo a nuestros queridos perros y gatos. A continuación, descubre las mejores estrategias para mantener a tus mascotas a salvo.

Con la llegada del calor, la proliferación de mosquitos se convierte en un tema de preocupación no solo para los humanos, sino también para nuestras mascotas. La prevención es vital para evitar complicaciones y enfermedades derivadas de sus picaduras.

El Peligro del Gusano del Corazón

La médica veterinaria Patricia Paredes, de Natural Life, alerta sobre la dirofilariasis, conocida como gusano del corazón. Esta enfermedad, provocada por el parásito Dirofilaria immitis, afecta tanto a perros como a gatos y puede causar serias complicaciones en su salud.

“Un diagnóstico tardío puede desencadenar problemas cutáneos y pulmonares de moderada gravedad”, advierte Paredes, subrayando que la prevención es esencial para garantizar el bienestar de las mascotas. Aunque el dengue es otra enfermedad transmitida por mosquitos, no afecta a nuestros amigos peludos.

Consejos para Proteger a tus Mascotas

Para resguardar a tus animales, es fundamental utilizar repelentes específicos para mascotas, ya que muchos productos diseñados para humanos contienen ingredientes tóxicos como el DEET.

Las alternativas seguras incluyen:

– Collares antiparasitarios, pipetas y comprimidos para repeler insectos.

– Mantener la prevención contra la dirofilariasis al día, especialmente en zonas cercanas a cuerpos de agua.

Medidas Adicionales para una Mayor Protección

Adicionalmente, se recomienda:

– Evitar paseos al amanecer y al atardecer, cuando los mosquitos son más activos.

– Mantener el jardín con el pasto corto.

– Eliminar recipientes con agua estancada.

– Colocar mosquiteros y mantener una adecuada ventilación en el hogar.

– Practicar una higiene rigurosa, sobre todo en mascotas con pelaje abundante.

La Importancia de la Prevención Todo el Año

Para asegurar la salud de tus mascotas, es crucial implementar un plan de prevención que incluya tratamientos mensuales contra el gusano del corazón y chequeos veterinarios regulares. Mantener tu entorno libre de posibles criaderos de mosquitos y utilizar productos diseñados específicamente para animales son pasos sencillos que pueden marcar la diferencia en los meses de calor.