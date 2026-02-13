Cotización del Dólar Blue: ¿Cuánto vale hoy, 13 de febrero de 2026?

Cotizaciones actualizadas al 13 de febrero de 2026, revelan un panorama financiero que no puedes ignorar.

Hoy, viernes 13 de febrero de 2026, el mercado cambiario en Argentina presenta valores clave que impactan tanto a ahorristas como a inversores.

El Valor del Dólar Blue en el Mercado

El dólar blue registra una cotización de $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, mostrando cambios significativos respecto a días anteriores.

Cotización del Dólar Oficial

El dólar oficial se encuentra en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, según la última información del Banco de la Nación Argentina (BNA).

El Dólar MEP al Alcance

En cuanto al dólar MEP, su cotización actual es de $1.466,90 para la compra y $1.467,30 para la venta.

Cotización del Dólar Contado con Liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) presenta un valor de $1.466,90 para la compra y $1.467,30 para la venta, reflejando la tendencia del mercado.

Dólar Cripto y su Cotización

El dólar cripto se maneja a $1.468,70 para la compra y $1.468,80 para la venta, facilitando las transacciones en el ámbito de las criptomonedas.

¿Cómo Está el Dólar Tarjeta?

El tipo de cambio para el dólar tarjeta, que se aplica a los pagos en el exterior, se cotiza hoy en $1.839,50.

Estado del Riesgo País

El riesgo país se sitúa en 514 puntos básicos este viernes 13 de febrero, un indicador crucial para los inversores y la economía local.