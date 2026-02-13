Cotización del Dólar Blue: ¿Cuánto vale hoy, 13 de febrero de 2026?

El Dólar Blue y Otras Cotizaciones: Lo Que Necesitas Saber Hoy
Cotizaciones actualizadas al 13 de febrero de 2026, revelan un panorama financiero que no puedes ignorar.
Hoy, viernes 13 de febrero de 2026, el mercado cambiario en Argentina presenta valores clave que impactan tanto a ahorristas como a inversores.
El Valor del Dólar Blue en el Mercado
El dólar blue registra una cotización de $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, mostrando cambios significativos respecto a días anteriores.
Cotización del Dólar Oficial
El dólar oficial se encuentra en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, según la última información del Banco de la Nación Argentina (BNA).
El Dólar MEP al Alcance
En cuanto al dólar MEP, su cotización actual es de $1.466,90 para la compra y $1.467,30 para la venta.
Cotización del Dólar Contado con Liquidación
El dólar contado con liquidación (CCL) presenta un valor de $1.466,90 para la compra y $1.467,30 para la venta, reflejando la tendencia del mercado.
Dólar Cripto y su Cotización
El dólar cripto se maneja a $1.468,70 para la compra y $1.468,80 para la venta, facilitando las transacciones en el ámbito de las criptomonedas.
¿Cómo Está el Dólar Tarjeta?
El tipo de cambio para el dólar tarjeta, que se aplica a los pagos en el exterior, se cotiza hoy en $1.839,50.
Estado del Riesgo País
El riesgo país se sitúa en 514 puntos básicos este viernes 13 de febrero, un indicador crucial para los inversores y la economía local.