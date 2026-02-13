Un corto nominado al Oscar 2026 llega a Netflix: ¡perfecto para el finde largo!

Este viernes 13 de febrero, Netflix estrena «Los cantores rusos», un conmovedor cortometraje que ha sido nominado al Oscar 2026. Con una duración de solo 17 minutos, esta creación combina música, humor y drama, prometiendo captar la atención del público en este largo fin de semana.

Una noche mágica en un bar de carretera

«Los cantores rusos» cuenta una historia única que tiene lugar en un bar aislado, donde un grupo de hombres decide participar en un concurso de canto improvisado. Lo que inicia como un simple juego se transforma rápidamente en un espacio de catarsis emocional, donde cada canción revela las frustraciones y anhelos ocultos de los participantes.

Música como vía de expresión

En lugar de conflictos físicos, el cortometraje ofrece la música como el medio para resolver tensiones. Entre risas y melodías, emergen momentos de vulnerabilidad, evidenciando cómo la música puede convertirse en un refugio contra la soledad y la rutina diaria.

Una adaptación contemporánea de un clásico

Dirigido por Sam A. Davis, este cortometraje se inspira en un cuento del autor ruso Iván Turguéniev, transformando su narrativa del siglo XIX en una historia moderna centrada en la expresión de sentimientos masculinos en un mundo solitario. Davis ha sido reconocido previamente por trabajos anteriores en el ámbito del documental, y aquí combina dirección, fotografía y montaje para crear un relato íntimo y emocionante.

Grabaciones en un ambiente único

“Los cantores rusos” fue filmado en 35 mm para ofrecer una textura cálida y auténtica. El diálogo fue mayoritariamente improvisado y refleja las experiencias reales de los actores, muchos de los cuales son cantantes emergentes descubiertos en plataformas como TikTok e Instagram. La autenticidad es clave, y las voces se grabaron en directo durante el rodaje.

Un elenco sorprendente y auténtico

El elenco, que incluye a Michael Young, conocido de «America’s Got Talent», y a Judah Kelly, ganador de «The Voice Australia», está formado por talentos contemporáneos que han logrado captar la atención del público en redes sociales. Además, también se integran intérpretes que aportan una diversidad de voces y historias al bar donde se desarrolla la acción.

Conexiones inesperadas a través de la música

Los personajes, retratados con profundidad, son hombres que enfrentan la banalidad de la vida cotidiana, encontrando en el canto una inesperada forma de conexión. Las canciones interpretadas por el elenco, entre ellas versiones de clásicos como «The House of the Rising Sun» y «Unchained Melody», se presentan en una forma cruda y auténtica, reforzando la experiencia inmersiva que promete el cortometraje.