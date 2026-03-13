Ofertas Especiales en Supermercados y Billeteras Virtuales: ¡Viernes 13 de Marzo de 2026!

Descubre cómo maximizar tu presupuesto con las ofertas que están disponibles este viernes. Desde descuentos en supermercados hasta promociones en ferias, ¡no te lo pierdas!

Este 13 de marzo de 2026, los usuarios de billeteras virtuales y tarjetas bancarias aprovechan una variedad de beneficios diseñados para hacer más accesibles las compras en supermercados, carnicerías y mercados locales. La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, continúa ofreciendo reintegros en comercios de cercanía, mientras que las grandes cadenas de supermercados aplican descuentos atractivos a través de acuerdos con entidades financieras.

Descuentos para Compras en Comercios Locales

La promoción de Cuenta DNI para comercios de cercanía, que abarca carnicerías, granjas y pescaderías, ofrece actualmente un 20% de descuento. Para acceder a este beneficio, el cliente debe realizar un consumo total de $25.000, con un reintegro máximo de $5.000 por semana.

Los pagos se efectúan a través de código QR, Clave DNI o un link de pago creado en la aplicación del banco. En ferias y mercados bonaerenses, el ahorro puede llegar al 40%, con un tope semanal de $6.000 al realizar una compra de $15.000, ideal para adquirir productos frescos y regionales.

Ahorros en Grandes Cadenas de Supermercados

Para los consumidores de grandes supermercados, el Banco Ciudad ofrece un 20% de descuento en Coto para quienes paguen con tarjetas de débito Visa o Maestro. Este beneficio no tiene límite de devolución, aunque no es acumulable con otras promociones y excluye ciertos productos.

La cadena DIA también se une a la iniciativa, ofreciendo un 20% de descuento con un límite de $9.000 por compra, siempre que el total sea de al menos $30.000. Además, hay una oferta del 10% sin tope para transacciones realizadas exclusivamente con dinero en la cuenta de la aplicación.

Promociones Especiales para Jubilados y Pensionados

Los beneficiarios de ANSES que cobran a través del Banco Nación disfrutan de un reintegro adicional del 5% al utilizar la aplicación BNA+ en cadenas como Carrefour, Coto y más. Este beneficio tiene un límite semanal de $5.000, permitiendo un ahorro mensual de hasta $20.000.

El Banco Provincia también suma un 5% de descuento extra para jubilados que aprovechen la Cuenta DNI en supermercados seleccionados, ayudando a reducir los gastos en productos básicos. Carrefour, por su parte, continúa apoyando a mayores de 60 años con un 10% de descuento en ciertos productos, disponible de lunes a viernes con un tope mensual de $35.000. Para acceder, es necesario registrarse en el programa «Mi Carrefour».