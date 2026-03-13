«Twisted Yoga»: El estreno más intrigante de Apple TV para maratonear este fin de semana.

Este viernes, Apple TV lanza "Twisted Yoga: la secta del silencio", una inquietante docuserie que expone cómo la búsqueda de la espiritualidad se convierte en una pesadilla de control y manipulación.

Un viaje oscuro hacia la manipulación psicológica

La docuserie «Twisted Yoga» se adentra en el escalofriante mundo de una organización que, bajo la fachada del yoga, orquestó rituales sexuales y control absoluto sobre sus miembros, liderada por el controversial gurú rumano Gregorian Bivolaru.

Una red global de engaño

Producida por los creadores de «El estafador de Tinder», esta serie de tres episodios desmonta cómo una red internacional de estudios de yoga encubría prácticas de explotación y tráfico humano. La historia revela un panorama disturbador que resulta ser más impactante que la ficción misma.

Testimonios que desgarran

A través de relatos conmovedores y material exclusivo, el documental describe cómo la manipulación emocional se convirtió en un método para convencer a mujeres educadas de participar en rituales extremistas que incluían prácticas inusuales. Se muestran «iniciaciones privadas» en lujosos apartamentos de París, donde las jóvenes eran forzadas a encuentros inapropiados con Bivolaru, un hombre de 73 años enfrentando serias acusaciones.

Más que un crimen: un estudio psicológico

La directora del documental señala que se trató de comprender la psicología detrás de estos actos: «No es solo un crimen, sino un estudio sobre cómo se quiebra la voluntad humana bajo la promesa de iluminación». Además, se examina la conversión de estas seguidoras en trabajadoras de sitios web eróticos sin remuneración, con el argumento de que ayudaban a «salvar almas».

La figura polémica de Gregorian Bivolaru

Bivolaru, ampliamente conocido en Rumania como el fundador del Movimiento para la Integración Espiritual en el Absoluto (MISA), construyó un imperio bajo la promesa de alcanzar la iluminación a través del sexo tántrico. Sin embargo, su aparente espiritualidad oculta un oscuro historial criminal y un escape evasivo a lo largo de los años.

Caída del gurú y sus consecuencias

Tras ser condenado en ausencia en Rumania por delitos graves relacionados con abuso y trata de personas, Bivolaru se mantuvo prófugo hasta su captura en un operativo en París en noviembre de 2023. Actualmente encarcelado en Francia, enfrenta múltiples cargos, mientras que el testimonio de las sobrevivientes continúa impulsando el proceso judicial.

Con el lanzamiento de «Twisted Yoga», se espera que la atención internacional se centre en una secta que, según denuncias recientes, sigue activa bajo nuevas identidades en diversas capitales alrededor del mundo.