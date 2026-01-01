Ola de Calor: Consejos Esenciales para Ahorrar Energía y Proteger el Suministro ante las Altas Temperaturas

Consejos para Ahorrar Energía Durante la Ola de Calor en Argentina

El aumento de las temperaturas en Argentina está generando una demanda energética extraordinaria. Aquí te ofrecemos recomendaciones para gestionar tu consumo de electricidad y combatir el calor sin sacrificar tu comodidad.

Evita el Uso Simultáneo de Electrodomésticos

Según expertos de Edenor, utilizar varios dispositivos de alto consumo al mismo tiempo puede causar sobrecargas en la red eléctrica. Para mantener el consumo bajo control, considera los siguientes consejos:

– Limita el uso de electrodomésticos de alto consumo al mismo tiempo.



– Opta por aparatos de clase de eficiencia energética A o superior.

Optimiza el Uso del Aire Acondicionado

Durante el caluroso verano, el aire acondicionado se convierte en un importante consumidor de energía. Aquí algunos consejos óptimos para su utilización:

– Ajusta el aire acondicionado a 24 °C para equilibrar el consumo.



– Combina el aire acondicionado con ventiladores que requieren mucho menos consumo de electricidad.



– Limpia los filtros del aire acondicionado regularmente para asegurar un rendimiento eficiente.

Iluminación Inteligente

La iluminación también contribuye al consumo eléctrico. Para hacer un uso más responsable de la energía, considera:

– Apagar las luces en habitaciones no utilizadas.



– Seleccionar lámparas LED que son más eficientes.



– Ajustar la iluminación según las necesidades específicas de cada ambiente.

Cuida tus Dispositivos Electrónicos

Recuerda que los teléfonos y computadoras en modo de espera siguen consumiendo energía. Aquí te ofrecemos algunas recomendaciones:

– Desconecta los dispositivos que no estés utilizando para evitar un consumo adicional.



– Al usar computadoras, apaga solo la pantalla durante pausas cortas para ahorrar energía.

Uso Eficiente de la Cocina

En la cocina, algunos consejos pueden ayudarte a reducir el consumo energético:

– Utiliza el microondas de forma racional y evita precalentar el horno eléctrico para cocciones largas.



– Apaga el horno unos minutos antes de finalizar la cocción para aprovechar el calor acumulado.



– Tapar las ollas al cocinar acelera el proceso y ahorra energía.