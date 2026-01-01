Valdés exige a la Nación $142.000 millones: ‘Es un derecho de los correntinos’

El gobernador Juan Pablo Valdés reitera su reclamo ante el Estado nacional por la deuda histórica que asciende a 142 mil millones de pesos, cifra que no incluye futuros compromisos de 2025.

El mandatario provincial no solo destaca la magnitud de la deuda, sino que también señala que el desfasaje en el Instituto de Previsión Social (IPS) es el núcleo del conflicto financiero que enfrenta Corrientes. “Gran parte del déficit proviene del IPS. Es fundamental abordar este déficit y para ello tendremos que entablar numerosas reuniones con el Gobierno nacional”, comentó Valdés, enfatizando la necesidad de asegurar recursos para el sistema previsional local.

Autonomía Provincial y Diálogo Nacional

Valdés ha sido claro en su postura respecto a la nueva administración de Javier Milei. Si bien apoya las metas macroeconómicas del país, subraya que “queremos lo nuestro”. Esto refleja un fuerte compromiso por parte del gobernador para garantizar que Corrientes reciba los recursos que le corresponden.

A pesar de la situación compleja, el gobernador anunció que hay un compromiso de diálogo por parte del Gobierno central. “Nos han asegurado que iniciaremos el proceso para reinstaurar los flujos de caja que necesitan nuestros jubilados provinciales”, agregó, mostrando una apertura a la negociación.

El Presupuesto Nacional Como Clave del Futuro

Consultado sobre el lazo con la Casa Rosada, Valdés expresó que la Nación se centra en sus urgencias. “A veces parece que estamos en el medio. Sin embargo, soy optimista sobre el futuro económico de Corrientes”, afirmó, señalando que el bienestar del gobierno nacional también es vital para el progreso de la provincia.

El gobernador considera que la reciente aprobación del Presupuesto nacional marca un cambio crucial. “Después de dos años sin presupuesto, hoy vislumbramos un rumbo y un plan”, mencionó en una entrevista con radio Sudamericana.

Valdés concluyó con confianza: “Estoy seguro de que el presidente comunicará en breve a los argentinos su estrategia para avanzar. Con trabajo conjunto, podemos eliminar las barreras que limitan el desarrollo del país, especialmente con la vista hacia las próximas elecciones”.