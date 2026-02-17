Operativo Especial del Gobierno para la Prensa en el Congreso ante Temor de Incidentess

Gobierno Implementa Medidas de Seguridad para Periodistas en el Congreso

En medio de un clima tenso por la reforma laboral y un paro general, el Ministerio de Seguridad refuerza la protección a los trabajadores de prensa durante las movilizaciones de febrero.

En un momento crítico para la política argentina, el Ministerio de Seguridad Nacional anunció un operativo especial para resguardar la cobertura periodística en las cercanías del Congreso. Este despliegue se desarrollará durante los días 18, 19 y 20 de febrero, fechas que se anticipan claves debido a la posible discusión de la reforma laboral y la organización de un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Operativo Especial para Periodistas La decisión de implementar este operativo ha suscitado debate, pero las autoridades justifican la medida con el objetivo de garantizar la seguridad de los periodistas, camarógrafos y personal técnico que estarán trabajando en un entorno que se prevé conflictivo. Según el comunicado emitido por la cartera encabezada por Alejandra Monteoliva, se ha establecido una zona exclusiva para el estacionamiento de vehículos de prensa en la vereda de Hipólito Yrigoyen al 1700, buscando así organizar la cobertura informativa y minimizar riesgos.

Recomendaciones para la Cobertura Informativa El Ministerio de Seguridad también ha instado a los trabajadores de prensa a evitar ubicarse en lugares que puedan convertirse en focos de violencia durante las jornadas de protesta y a mantener una distancia prudente de las fuerzas policiales desplegadas. “Ante cualquier manifestación violenta, nuestras Fuerzas actuarán”, reza el comunicado, enfatizando la presencia de un operativo robusto con capacidad de intervención rápida.

Un Contexto Tenso El anuncio se produce en un momento en que el oficialismo busca avanzar con la sanción de la reforma laboral, un tema controvertido que enfrenta la oposición y el sindicalismo. A raíz de la cercanía de esta discusión y el reciente paro organizado por la CGT, el gobierno ha decidido tomar medidas anticipatorias para evitar incidentes como los que se dieron durante la votación en el Senado la semana pasada, donde se registraron enfrentamientos y la detención de múltiples manifestantes.