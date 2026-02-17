Precio del Alquiler de un Departamentito de Tres Ambientes en CABA

Aumento en Alquileres en Buenos Aires: ¿Qué Nos Depara el Mercado Inmobiliario?

Los alquileres de departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires experimentaron un leve aumento en el último trimestre de 2025, marcado por un panorama de mayor oferta y una desaceleración en las subas. Un estudio reciente del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (IDECBA) revela datos significativos sobre esta dinámica de precios.

Precios en Ascenso: ¿Cuánto Debe Invertir un Locatario?

Entre octubre y diciembre de 2025, los precios de alquiler por metro cuadrado subieron considerablemente, con un incremento del 34,1% para monoambientes, 33,6% en departamentos de dos ambientes y 32,4% en unidades de tres ambientes. El aumento promedio se sitúa en un 33,3%, superando ligeramente el 32,6% del Índice de Precios al Consumidor en el mismo lapso.

Este informe sugiere una tendencia hacia la normalización de los precios de alquiler en comparación con la inflación, tras años de disparidad donde los alquileres crecían a ritmo acelerado. Este desfase comenzó a suavizarse en el segundo trimestre de 2024.

Los últimos datos indican que los precios promedios alcanzan los $484,985 para monoambientes, $658,196 para dos ambientes y $1,008,258 para tres ambientes.

Análisis por Barrios: Donde los Precios Varían Significativamente

En el ámbito de monoambientes, Núñez se posiciona como el barrio más caro, con un promedio de $542,348, seguido por Belgrano y Villa Crespo. En contraposición, Constitución y San Nicolás presentan los precios más accesibles.

Para los departamentos de dos ambientes, nuevamente Núñez lidera, alcanzando un promedio de $757,091, seguido por Palermo. Los barrios más económicos son La Boca y Constitución, con precios relativamente bajos.

En cuanto a los tres ambientes, Villa Urquiza destaca como el más alto con un promedio de $1,165,389. Los valores más bajos se ubican en Constitución y Montserrat.

Desaceleración en el Crecimiento de Precios

El IDECBA apunta hacia una desaceleración en el aumento interanual; la variación de precios se redujo en 4.8 puntos porcentuales para dos ambientes, 4.7 puntos para tres ambientes y 3.3 puntos para monoambientes.

En cuanto a la oferta, aunque se registró una caída del 1.3% en comparación trimestral, hubo un incremento del 12.3% en relación con el mismo periodo del año anterior. Este informe resalta que la cantidad de anuncios publicados entre octubre y diciembre de 2025 duplica el promedio trimestral de 2017-2019 y es casi seis veces mayor al nivel de 2023.