Opiniones Argentinas: Recortes de Milei y Responsables de la Crisis

La Administración de Javier Milei: Entre la Estabilidad y el Descontento Económico

Un nuevo estudio revela cómo la gestión de Javier Milei se sostiene en medio de desafíos económicos persistentes y una creciente desconfianza entre la población.

La Imagen del Gobierno: Un Equilibrio Delicado

La administración de Javier Milei ha logrado mantener una estabilidad en su imagen, con un 44,9% de aprobación, según el informe «Brújula Social» de Pulso Research, realizado en febrero de 2026. Esta cifra se mantiene constante por tercer mes consecutivo, mientras que el rechazo a su gestión se sitúa en un 45,7%. No obstante, la desaprobación presidencial ha mostrado una tendencia a la baja a lo largo de los últimos cinco meses.

El Impacto de la Crisis Económica en la Percepción Ciudadana

A pesar de la estabilidad, el pesimismo sobre la situación económica del país es notable. El 67,1% de los encuestados califica la economía como «mala» o «muy mala». Asimismo, el 69,5% se siente insatisfecho con su situación personal, una tendencia que se ha mantenido estancada durante más de un año.

Resistencia al Plan Económico y Ajuste Fiscal

La implementación del plan económico del gobierno enfrenta un fuerte rechazo. Solo un 16% de los encuestados considera que Javier Milei está ajustando «donde corresponde». Por otro lado, un 42,3% sostiene que lo está haciendo de manera incorrecta. Además, un 39,4% prevé que «lo peor del ajuste está por venir». Más del 60% estima que el ajuste fiscal ha empeorado o no ha cambiado la situación del país.

La Herencia de la Crisis: ¿Culpa del Pasado?

Un factor que todavía protege a la administración de Milei es la narrativa de la «herencia». De acuerdo con el estudio, un 47,8% de los argentinos continúa atribuyendo la crisis económica a la gestión anterior, mientras que el 38,9% señala que las decisiones actuales del presidente contribuyen a la situación.

El Estado de la Oposición: Fragmentación y Descontento

La falta de un liderazgo unificado en la oposición continúa favoreciendo al oficialismo. Según el informe, más del 50% de los encuestados afirma que «nadie» lidera la oposición. Este vacío permite que el oficialismo mantenga su fortaleza, ya que no hay un frente claro que agrupe el descontento social. Entre los que mencionan posibles líderes, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof destacan, pero sin lograr un consenso significativo.