Todo lo que necesitas saber sobre los recitales en Movistar Arena: accesos y lista de canciones para el 21, 22 y 27 de febrero.

Ricardo Montaner Deslumbra a Buenos Aires: Regreso Triunfal al Escenario

El querido cantante Ricardo Montaner vuelve a conquistar Buenos Aires con tres imperdibles presentaciones en el Movistar Arena, los días 21, 22 y 27 de febrero. Su esperada gira mundial, El Último Regreso Tour 2026, promete ser una celebración inolvidable.

Después de un paréntesis de cuatro años, Montaner regresa para encantar a sus fanáticos en Argentina y otras ciudades como Rosario y Córdoba, en lo que se considera su última gran gira.

Un Inicio de Gira que Anuncia Más de 120 Conciertos

Este tour comenzará en Argentina, dando paso a un recorrido internacional que abarcará más de 120 conciertos en países como Uruguay, Colombia, México, Perú, Chile, Ecuador, Estados Unidos y España.

Éxitos que Marcan Época: Las Canciones que No Te Puedes Perder

Con una trayectoria de más de 40 años y 25 álbumes de estudio a su haber, Montaner promete un repertorio repleto de los clásicos que han definido su carrera. A lo largo de sus shows, tocará himnos románticos que resonarán en el corazón de varias generaciones.

Cómpralas Ahora: Entradas Disponibles para el Movistar Arena

Aún hay entradas a la venta para las presentaciones de Montaner en el Movistar Arena. Los boletos se pueden adquirir exclusivamente a través del sitio oficial www.movistararena.com.ar, con precios desde $70.000.

Cómo Llegar al Movistar Arena: Opciones de Transporte

Informate sobre las mejores opciones para llegar al Movistar Arena en tren, colectivo y subte, asegurando que no te pierdas de este evento inolvidable.

Horarios y Accesos: Todo lo que Necesitas Saber

Conocé los detalles de horarios y accesos al Movistar Arena para disfrutar al máximo de las presentaciones de Montaner.

Canciones Clásicas que Resuenan en el Corazón

Durante sus shows, Montaner interpretará sus más grandes éxitos, como La cima del cielo, Será, A dónde va el amor, Castillo azul y Sólo con un beso. Cada una de estas melodías ha dejado una huella imborrable en sus seguidores.

Prepárate para vivir una experiencia mágica con Ricardo Montaner en el escenario. No te lo puedes perder!