Sector Minero: RIGIs de Litio y Cobre Superan los 7.000 Millones de Dólares

El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, anunció un hito significativo en el ámbito minero nacional con la inversión de 18.000 millones de dólares de la empresa canadiense Lundin Mining en el proyecto de cobre Vicuña, que se desarrollará en San Juan.

Este ambicioso proyecto, un joint venture entre Lundin y BHP, abarca dos grandes iniciativas: José María y Filo del Sol. «Es el RIGI más importante hasta la fecha en términos de inversión», enfatizó Cacciola.

Perspectivas de Inversión y Desarrollo

Integrado dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el proyecto conllevará un desembolso considerable en sus primeros años. «Esto significa que deberán realizar una fuerte inversión desde el inicio», agregó el presidente de la Cámara. Se espera que ambos proyectos comiencen su producción entre 2032 y 2033, comenzando por José María.

Impacto Económico y Generación de Empleo

Cacciola subrayó la importancia de este proyecto para la creación de empleo. “Generará muchas oportunidades laborales y múltiples proveedores estarán involucrados, especialmente durante la fase de construcción”, comentó. La afluencia de personal será notable, lo que impactará positivamente en la economía local.

Oportunidades Futuras y Desafíos

En relación a la prórroga del RIGI, Cacciola mencionó que era una expectativa razonable, dado que existen proyectos cuya documentación aún no se ha finalizado. En total, hay RIGIs aprobados por más de 7.000 millones de dólares, y otros 30.000 millones pendientes de aprobación.

El Cobre y la Transición Energética

El cobre se perfila como un mineral clave en la transición energética, y Cacciola advirtió de un déficit creciente en su producción global: “Se estima que para 2035, la demanda podría superar la oferta en un 25 o 30%”. Argentina tiene una oportunidad dorada, al contar con seis proyectos de clase mundial aún no explotados, lo que la posicionaría como el cuarto o quinto productor mundial de cobre para 2030, partiendo de un punto actual de producción casi nulo.