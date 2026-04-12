Orbán Acepta Derrota: La Oposición Gana las Elecciones en Hungría

La oposición húngara, representada por el partido Tisza bajo el liderazgo de Péter Magyar, se alza triunfante en las elecciones generales, marcando el fin del largo mandato de Viktor Orbán. Este resultado no solo podría alterar la política interna de Hungría, sino que también promete replantear la relación del país con la Unión Europea y Estados Unidos.

Menos de tres horas después del cierre de las urnas, Orbán reconoció su derrota, describiéndola como un “resultado doloroso”. “He felicitado al partido vencedor. Desde la oposición, seguiremos sirviendo a la nación húngara y a nuestra patria”, aseguró a sus seguidores en Budapest.

Un turnout sin precedentes

Con un récord de participación del 77.8%, más de la mitad del país acudió a las urnas, superando el anterior máximo de 2002. Durante la campaña, los sondeos mostraron consistentemente que Orbán se encontraba por detrás, lo que sugiere que su agenda de “democracia iliberal” podría tomar un giro radical.

Celebraciones en las calles tras el anuncio de los resultados parciales en Budapest. Fotografía: Dénes Erdős/AP

Resultados electorales

Con el 72% de los votos contabilizados, el partido Tisza se proyecta a ganar 138 de los 199 escaños en el parlamento. Magyar, exmiembro del partido Fidesz de Orbán, lidera esta nueva era política tras una ruptura en 2024.

Un panorama internacional vigilante

Las elecciones húngaras se observan con atención en todo el mundo, considerándose una prueba para el movimiento de la derecha y sus aliados globales. Líderes como Donald Trump y JD Vance expresaron su apoyo a Orbán en un intento por mantener la influencia de su gobierno.

Un legado de iliberalismo

Desde 2010, Orbán, el líder más antiguo de la UE, ha transformado la política húngara, buscando proteger lo que él considera “valores cristianos tradicionales” frente a la liberalización del Oeste. Su gobierno ha erosionado los controles democráticos, manipulando la prensa, el sistema judicial y la legislación electoral a su favor.

Movilización juvenil

Entre los opositores a Orbán, los jóvenes han tomado un papel protagonista, con un 65% de votantes de menos de 30 años inclinándose hacia el cambio. Muchos jóvenes sienten que su futuro en la Unión Europea está en juego, algunos incluso considerando la posibilidad de emigrar si la situación no mejora.

El camino por delante

Ahora se plantea si Magyar podrá acumular suficiente poder, con posibilidades de mayoría simple o supermayoría, permitiendo así revertir muchas de las políticas de Orbán y posiblemente acceder a fondos de la UE. Sin embargo, los analistas advierten que cualquier cambio significativo requerirá tiempo debido a la estructura profundamente arraigada del estado establecida por Fidesz.

“Sabemos que, incluso si cambiamos de gobierno, los próximos años serán difíciles”, reflexionó Betti, una joven habitante de Budapest. “Pero será un cambio necesario, y probablemente mejor.”