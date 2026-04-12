Ronaldinho: La nueva serie de Netflix destaca entre los estrenos de la semana

Prepárate para una semana emocionante en el mundo del streaming. Desde el 13 hasta el 19 de abril, llegan a las plataformas y cable unas increíbles series y películas que prometen capturar tu atención.

Highlights del Streaming: Series y Películas Nuevas

Ronaldinho: El Hombre Detrás del Mito

La icónica figura del fútbol, Ronaldinho, vuelve a brillar a través de una miniserie de tres episodios. Desde sus días como joven prodigio en Porto Alegre hasta convertirse en un emblema mundial del deporte, esta producción narra su vida cargada de talento y alegría en el campo.

Thriller Finlandés que Atrapa

Desde el martes a las 22, por Europa Europa, no te pierdas la segunda temporada de un intrigante thriller finlandés. La trama gira en torno a un hombre que toma como rehenes a cuatro periodistas en un intento de destapar una complicada red de corrupción. La tensión aumenta a cada instante, y las decisiones del protagonista plantean un dilema entre justicia y venganza.

Ética y Ciencia en Tiempos de Guerra

Desde el viernes en Netflix, la nueva temporada de la aclamada serie alemana se desarrolla entre 1943 y 1945. Ambientada en el hospital Charité de Berlín, la narrativa examina las decisiones difíciles que enfrentan los médicos bajo el régimen nazi, abordando los temas de la eugenesia y los dilemas morales que surgen en ese contexto bélico.

Amistades en Crisis: Nuevas Dinámicas Relacionales

La quinta temporada de una popular serie española llega a Mubi este viernes. En esta nueva entrega, un grupo de amigos navega por las complicaciones de redefinir sus vínculos y explorar formas modernas de masculinidad, enfrentando crisis personales y laborales que reconfiguran sus relaciones.

Un Thriller Político que Impacta

El aclamado film brasileño, dirigido por Kleber Mendonça Filho, se estrena en Mubi. Ambientado en los años ’70 durante la dictadura en Brasil, este emocionante thriller político entrelaza elementos de espionaje con una crítica social profunda. La película ha sido reconocida con múltiples nominaciones en los Premios Óscar 2026, incluyendo Mejor Película Internacional.

Persecuciones Implacables

Desde el viernes en Prime Video, prepárate para un vertiginoso thriller en el que un sicario, mientras disfruta de unas vacaciones familiares, se convierte en el objetivo de un despiadado líder criminal. Con un elenco estelar que incluye a Bob Odenkirk y Sharon Stone, esta película promete mantenerte al borde de tu asiento con acción y sorpresas.

La Búsqueda de la Venganza

La película mexicana narra la historia de «Toro,” un héroe militar que, tras perder brutalmente a su esposa, se embarca en una venganza feroz. Con un elenco que incluye a Omar Chaparro, este apasionante relato mantiene la tensión mientras explora los límites de la lealtad y la justicia.