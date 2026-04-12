Banco Nación anula norma que facilitaba préstamos millonarios a funcionarios tras escándalo

En un reciente giro de acontecimientos, se ha desatado una controversia en torno a la concesión de créditos hipotecarios a políticos y altos funcionarios del gobierno argentino. Este acceso privilegiado ha generado suspicacias sobre el uso de contactos y cargos estatales para obtener beneficios económicos inusuales.

Beneficios en el Centro de la Controversia

Un grupo de 40 políticos y funcionarios públicos ha logrado acceder a créditos hipotecarios del Banco Nación, generando la percepción de que la casta política continúa saltándose procedimientos en detrimento de la transparencia. Los préstamos alcanzan cifras de hasta 340.000 dólares a una tasa de interés incomparablemente baja.

Modificación Controvertida en la Normativa

En septiembre de 2024, el entonces presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, junto a su vicepresidente, Dario Wasserman, realizaron ajustes en la resolución 802, que regula el acceso a créditos para empleados del sector público. Este cambio permitió que ciertos funcionarios, como senadores y diputados, pudieran acceder a los préstamos, lo que incluía a destacados referentes del oficialismo.

El Eco de la Indignación Pública

Con el tiempo, la revelación de que funcionarios estaban accediendo a créditos hipotecarios extraordinarios provocó un escándalo generalizado en las redes sociales. Muchos de estos préstamos estaban destinados a segundas o terceras viviendas, con montos promedios que rondan los 250.000 dólares. Ante esta situación, el Banco Nación decidió eliminar la controvertida cláusula en una nueva circular emitida en enero de 2026.

Una Respuesta Rápida y Controvertida

El 9 de enero de 2026, Wasserman, recién asumido como presidente, autorizó cambios en los reglamentos, asegurando que ya no se mencionaría la inclusión de «cargos políticos designados por resolución o electivos». Los testimonios de algunos funcionarios sugieren que ellos mismos solicitaron aclaraciones para eludir futuros escándalos.

La Reacción Oficial y el Impacto en la Opinión Pública

Tras el estallido del escándalo, el presidente Javier Milei se vio obligado a abordar el tema. Aunque justificó las acciones al afirmar que no eran ilegales, la percepción de un acceso desigual a recursos financieros ha causado malestar entre la ciudadanía, donde ocho de cada diez solicitantes de créditos son rechazados.

Descontento y Críticas Internas

Dentro del propio gabinete, algunos funcionarios se mostraron escépticos respecto a la decisión de alterar la normativa. Consideraron que la medida fue impulsada por el deseo de protegerse ante la eventualidad de críticas. La comunidad política se encuentra dividida y los rumores sobre la gestión en el banco han comenzado a circular sin cesar.