Informe revela ‘Traumatismo previo’ en el traslado de Ángel

Un informe del servicio de emergencias sugiere que un traumatismo anterior podría haber contribuido al fatal desenlace de Ángel, un niño de 4 años, cuyo caso ha conmocionado a la comunidad.

La investigación en torno a la muerte de Ángel, el pequeño de 4 años de Comodoro Rivadavia, ha tomado un giro inesperado tras la reciente incorporación de un dato crucial: el informe de emergencias que lo llevó al hospital menciona un “traumatismo previo”.

Este documento, parte de la historia clínica inicial, describe las condiciones angustiosas en las que el niño fue asistido. Al llegar en estado crítico, Ángel padecía un paro cardiorrespiratorio, complicando su situación.

Según el parte médico, “Paciente traído por paro cardiorrespiratorio, refieren que hubo un antecedente de traumatismo (golpe) previo”.

Un Estado de Salud Crítico

El informe revela que el menor presentaba un estado general comprometido, mostrando signos evidentes de deterioro. Personal del servicio de emergencia indicó que Ángel estaba pálido y sin respuesta a estímulos al momento de ser asistido.

Frente a esta situación, se llevó a cabo una intervención inmediata, iniciando maniobras de reanimación antes de su traslado urgente a un centro médico.

La Relevancia del Golpe Previo

La referencia a un golpe previo emerge como un aspecto crucial de la investigación. Los expertos están decididos a analizar este dato en conjunto con las pericias médicas y los informes forenses disponibles.

El propósito es determinar si este traumatismo está directamente relacionado con el paro cardiorrespiratorio o si es parte de un contexto más amplio que podría sugerir maltrato infantil.

Investigando las Últimas Horas de Ángel

Las autoridades judiciales han establecido como prioridad la creación de una línea de tiempo precisa que permita esclarecer cómo fue la evolución de la salud del niño antes de su deceso.

Para ello, se están analizando diversos elementos, como audios difundidos, testimonios y registros médicos. Cada uno de estos componentes busca esclarecer la reacción de los adultos a su cargo y el contexto de la situación que culminó en el fallecimiento del pequeño.