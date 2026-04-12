Inglaterra elimina nuggets fritos y esponjas al vapor del menú escolar

El gobierno anunciará una transformación crucial en los estándares alimentarios de las escuelas en Inglaterra, prohibiendo platos clásicos como el pescado con papas fritas y los bizcochos al vapor.

Un Cambio Necesario para Combatir la Obesidad Infantil

Las nuevas regulaciones, que representan la primera actualización significativa en 13 años, entrarán en vigor en septiembre. Estas medidas buscan reducir las alarmantes tasas de obesidad infantil; un informe de la NHS reveló que, en 2024, el 24% de los niños en edad preescolar y primaria eran considerados obesos o con sobrepeso.

Declaraciones del Secretario de Educación

La secretaria de educación, Bridget Phillipson, calificó los cambios de “la reforma alimentaria más ambiciosa en una generación”, asegurando que “cada niño merece disfrutar de comidas nutritivas y sabrosas en la escuela, que les brinden la energía necesaria para aprender y desarrollarse”.

Normativas a Partir de 2027

A partir de septiembre de 2027, las nuevas normativas exigirán que todos los postres escolares contengan al menos un 50% de fruta, dejando el futuro de los bizcochos al vapor y las donas en suspenso. Además, se prohibirán los alimentos fritos, como el pescado rebozado y las nuggets de pollo.

Un Adiós a los Alimentos Altamente Procesados

Henry Dimbleby, cofundador de la cadena Leon y coautor de la actualización de normas anteriores en 2013, se refirió a estas nuevas pautas como “una rara oportunidad para reinventar la alimentación escolar”. En la actualidad, las escuelas pueden servir hasta dos porciones de alimentos fritos semanales y postres con menos del 50% de fruta durante tres días.

Mejora en el Acceso a Comidas Saludables

Dimbleby destacó que los cambios ofrecerán “mayor acceso a comidas escolares gratuitas y estándares más elevados”, pero insistió en la importancia de un compromiso por parte del gobierno y las instituciones educativas para garantizar su éxito.

Apoyo de Iniciativas Educativas y Gastronómicas

En respuesta a las nuevas regulaciones, cinco destacadas organizaciones de educación y alimentación han unido fuerzas en el Proyecto de Alimentación Escolar, que proporcionará apoyo práctico a las escuelas para mejorar la calidad de las comidas. Esta iniciativa, respaldada por varias entidades, ha recaudado £2.3 millones y tiene previsto lanzarse en septiembre de 2026.

La Voz de los Chefs

Jamie Oliver, famoso chef y defensor de la calidad nutricional en las escuelas, expresó su satisfacción por la actualización de los estándares, subrayando que las comidas escolares son “la cadena de restaurantes más importante del país”. “Hace 20 años, los estándares de la comida para perros eran más elevados que los de las almuerzos escolares”, comentó.

Desafíos y Oportunidades por Delante

D’Arcy Williams, CEO de Bite Back, un grupo juvenil que aboga por comidas más saludables en las escuelas, elogió la iniciativa, aunque también advirtió que aún queda mucho camino por recorrer. “La realidad es preocupante; necesitamos un cambio real en un sistema que no ha funcionado como debería”, agregó.