Informe Médico: Ángel Nicolás López sufrió un golpe antes del paro cardíaco; la situación de su madre y padrastro se agrava

Revelan Detalles Impactantes sobre el Caso de Ángel López: Un Golpe Previo al Paro Cardiorrespiratorio

La tragedia que conmociona a Comodoro Rivadavia y todas las autoridades sanitarias

Un informe médico, que ha salido a la luz, agrega nuevos elementos a la dramática historia de Ángel Nicolás López, el niño de cuatro años que sufrió un fatal paro cardiorrespiratorio durante su traslado al hospital. La situación familiar se complica, con la madre y el padrastro del menor al borde de la detención.

El documento, al que tuvo acceso Clarin, proporciona información crucial para entender las circunstancias que rodearon los momentos finales de Ángel. Detalla el estado crítico en el que llegó al hospital de Comodoro Rivadavia, revelando que el pequeño no solo sufrió un paro cardiorrespiratorio, sino que también presentaba antecedentes de un traumatismo previo.

La historia clínica indica que el niño fue trasladado de urgencia por una ambulancia del servicio de emergencias 107 y que el estado de salud era alarmante: “Paciente traído en ambulancia del 107 por paro cardiorrespiratorio; se reporta un antecedente de traumatismo previo”, se lee en el informe. Esta información no solo resalta la gravedad del cuadro, sino que sugiere que el golpe sufrido podría tener un papel decisivo en su trágico desenlace.