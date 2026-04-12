Marzo: Caen las ventas minoristas de las pymes

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) revela un panorama incierto para los próximos meses, con una mezcla de optimismo y cautela entre los empresarios argentinos.

Según un estudio reciente de la CAME, el 48% de los encuestados espera que las condiciones comerciales se mantengan sin cambios durante el año. Por otro lado, un 39,7% es más optimista, anticipando mejoras, mientras que el 12,4% prevé un retroceso en la actividad económica.

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Incertidumbre Empresarial: ¿Inversión o Cautela?

A la hora de invertir, solo el 40,9% de los empresarios considera que el contexto actual es adecuado, mientras que un abrumador 59,1% piensa que no es un buen momento para realizar nuevos desembolsos. Solo el 13,1% ve oportunidades en esta situación, y un 27,7% aún no se decide.

Sector por Sector: Análisis del Rendimiento

La evaluación por sectores demostró un horizonte contractivo, con cinco de los siete rubros analizados mostrando un desempeño negativo. Las mayores caídas se registraron en Perfumería (-9,8%), Bazar y artículos de decoración (-8,3%) y Alimentos y bebidas (-0,9%).

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En contraste, el sector de Ferretería y materiales de construcción creció un 2%, mientras que las Farmacias también registraron un leve aumento del 1,1%. Ambos segmentos mostraron una notable resistencia frente a las pérdidas de otros rubros clave.

El inicio del ciclo escolar trajo consigo un aumento en el consumo, aunque la pérdida de poder adquisitivo y el incremento de costos afectaron el volumen de ventas en general. La dependencia del financiamiento y la escasa predisposición a invertir han llevado a los empresarios a adoptar una postura cautelosa.

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El Auge del Comercio Electrónico

Por otro lado, la CAME inició un seguimiento de los comercios que operan de manera mixta, combinando venta física y digital. Este esfuerzo busca evaluar cómo se comportan las ventas en el entorno online.

Este análisis se enfoca en la cantidad de transacciones realizadas a través de medios digitales, siendo la venta electrónica cualquier compra realizada mediante un proceso online.

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Es importante destacar que, en este contexto, el canal por el cual se efectúa la compra es el criterio fundamental, independientemente del medio de pago o método de entrega, alineándose así con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El informe completo está disponible para quienes desean profundizar en el análisis.