Sin reelección para Kicillof: Comienza la lucha por la sucesión en el peronismo provincial

El Partido Justicialista de Buenos Aires se prepara para una competencia crucial, buscando un nuevo candidato a la gobernación tras el mandato de Axel Kicillof, que mira hacia la presidencia en 2027.

En un giro inédito en más de diez años, el PJ bonaerense inicia su búsqueda para definir a su próximo candidato a la gobernación. Con Kicillof inhabilitado para un segundo mandato, se abre un nuevo capítulo político en la provincia.

La última vez que el peronismo eligió a un candidato para suceder a un gobernador de su propio partido fue durante las PASO de 2015, cuando Daniel Scioli dejó su puesto. En aquella contienda, Aníbal Fernández y Julián Domínguez compitieron en una interna que resultó tensa y repleta de controversias.

El escenario electoral es incierto. No se han definido las reglas de la competición, y hay incertidumbre sobre la posibilidad de primarias abiertas, la modalidad de votación o si las elecciones se desdoblarán de las nacionales. Este contexto podría influir significativamente en las candidaturas.

Posibles Candidatos en la Ruta Hacia la Gobernación

La competencia ya ha comenzado a tomar forma, con varios nombres en la contienda. Entre los aspirantes, Sergio Massa se destaca, aunque su entorno niega una intención concreta de competir. Al mismo tiempo, el alcalde de San Fernando, Juan Andreotti, se posiciona como un contendiente serio.

Otros Jugadores Clave

Entre los que no ocultan sus intereses se encuentran Gustavo Menéndez, Jorge Ferraresi y Mariel Fernández, quienes se preparan para escalar en el ámbito político. Cada uno aporta su propia estrategia para conquistar a la base peronista.

Confirmaciones y Aspiraciones

La intención de gestionar una candidatura también se percibe en miembros del gabinete de Kicillof. Ministros como Gabriel Katopodis ya están proyectando su liderazgo, mientras otros, como Julio Alak, exhiben su trayectoria y experiencia en el campo político.