Oro, plata y cobre en máximos históricos por expectativas de recortes de tasas en EE. UU.

Los precios del oro, plata, cobre y estaño alcanzan cifras sin precedentes, en un contexto de expectativas por recortes de tasas en Estados Unidos y un repunte en la confianza del mercado financiero chino.

El inicio de este año ha sido impactante para los metales preciosos e industriales, con el oro, la plata, el cobre y el estaño marcando máximos históricos. Este fenómeno ha sido catalizado por las expectativas de estrategias de la Reserva Federal de Estados Unidos para continuar reduciendo las tasas de interés, junto con un resurgimiento del optimismo en los mercados financieros de China.

El impulso del mercado de metales

Desde finales de 2025, las materias primas han experimentado un notable incremento de valor. Los operadores anticipan un 2026 donde la Reserva Federal pueda tomar medidas adicionales para incentivar el crecimiento económico, lo que a su vez ha aumentado el atractivo de los metales industriales. Los metales preciosos también están viendo los efectos positivos de las tensiones geopolíticas y la creciente oposición de la administración Trump hacia la Reserva Federal.

Récords alcanzados por la plata y el oro

La plata ha alcanzado un aumento del 5,3%, superando por primera vez los US$90 la onza, y el oro también ha registrado un nuevo récord. El estaño se destacó como el metal industrial más dinámico, con una subida del 6%, mientras que el cobre alcanzó cifras sin precedentes, aunque sufrió una ligera corrección respecto a sus ganancias iniciales. Esta tendencia está respaldada por la previsión de una mejora en la demanda manufacturera, especialmente en sectores en crecimiento como la inteligencia artificial.

Factores detrás del rally de los metales

La llamada «operación de degradación» ha llevado a los inversores a evitar bonos y divisas gubernamentales, reforzando el rally en metales preciosos. Un dólar relativamente débil ha reducido el costo de las materias primas para compradores de otras divisas. En 2025, el oro incrementó su valor en un 65%, mientras que la plata se disparó casi un 150%, marcando su mejor desempeño desde 1979.

El papel de China y la demanda industrial

Un auge especulativo en China ha sido fundamental para promover este rally, con grandes operadores apostando por el cobre, níquel y litio. Los volúmenes de negociación en la Bolsa de Futuros de Shanghái se han mantenido altos, alcanzando un récord en los seis metales industriales. Este interés ha sido impulsado también por la expectativa de restricciones de oferta debido a dificultades en las minas y fundiciones globales.

Ajustes en las políticas comerciales de EE.UU.

El entorno de incertidumbre respecto a nuevos aranceles de importación en Estados Unidos está influyendo en los precios de metales como la plata y el cobre. Los operadores se están adelantando a posibles decisiones de la Casa Blanca sobre impuestos a las importaciones, lo que ha generado una carrera para enviar metales a puertos estadounidenses. La situación también ha llevado a una condición conocida como «backwardation”, donde los precios actuales superan los futuros, sugiriendo escasez en el mercado.

Perspectivas para el futuro

A pesar del optimismo que rodea a los metales preciosos, existe un tono cauteloso, especialmente para los metales industriales, con proyecciones que sugieren un retroceso en los precios del cobre en un futuro cercano. No obstante, el contexto geopolítico de volatilidad, como el arresto de Nicolás Maduro y tensiones internacionales, ha elevado la demanda como refugio. Citi ha revisado sus previsiones para el oro a US$5.000 la onza y US$100 para la plata en el corto plazo, aunque se considera saludable una fase de consolidación antes de un nuevo ascenso.