JPMorgan advierte: las stablecoins son un «sistema bancario paralelo peligroso»

JPMorgan Alerta sobre el Peligro de las Stablecoins con Rendimiento

La reciente advertencia del director financiero de JPMorgan ha puesto el foco en la creciente preocupación por las stablecoins que ofrecen intereses, acusándolas de fomentar un sistema bancario paralelo sin regulaciones. Conoce los detalles de esta polémica que agita al sector financiero.

Durante la presentación de resultados del cuarto trimestre, Jeremy Barnum, CFO de JPMorgan, expresó su inquietud por las stablecoins que generan rendimiento. Aseguró que este tipo de activos digitales imitan funciones bancarias sin adherirse a las normas que rigen las instituciones financieras tradicionales.

Un Sistema Financiero Sin Regulación

Barnum subrayó que los tokens que ofrecen intereses replican las funciones de los depósitos bancarios, pero carecen de las protecciones del sistema regulado. «No es la tecnología blockchain lo que suscita preocupaciones, sino el diseño de ciertos productos que pretenden ejercer la intermediación financiera sin las medidas de seguridad necesarias», advirtió.

La Lógica Detrás de la Regulación

En Estados Unidos, el Congreso se encuentra debatiendo iniciativas cruciales para establecer un marco regulatorio sobre las stablecoins, tales como el GENIUS Act y el CLARITY Act, que buscan imponer limitaciones a los emisores de estos activos.

Por su parte, la Asociación de Banqueros de los Estados Unidos aboga por la prohibición del pago de intereses en stablecoins, argumentando que su existencia representa una competencia desleal frente a los depósitos tradicionales.

Stablecoins: Una Solución con Riesgos

Las stablecoins surgieron como una alternativa para mitigar la alta volatilidad de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Sin embargo, el surgimiento de versiones que ofrecen ganancias ha transformado el panorama.

Entidades y plataformas están captando inversiones de manera similar a los bancos, pero sin cumplir con las regulaciones pertinentes, lo que genera un sistema financiero paralelo potencialmente riesgoso. Barnum manifestó que esta dinámica podría comprometer la estabilidad económica.

El Futuro de la Blockchain

A pesar de sus reservas, el CFO de JPMorgan destacó el apoyo de la entidad al desarrollo de soluciones basadas en blockchain, reconociendo su capacidad para mejorar la eficiencia en el ámbito financiero.