Dos postulantes eliminados y Wanda evita el beso

La competencia de MasterChef Celebrity se intensificó esta semana con la tan esperada instancia de repechaje, donde Sofi Martínez y Emilia Attias lograron asegurar su lugar en el balcón. Los restantes concursantes se enfrentaron a duros desafíos, y solo uno logró destacarse como el mejor, mientras que dos competidores se despidieron del certamen.

El primer reto consistió en rellenar seis huevos hervidos en un tiempo limitado de solo ocho minutos. Esta tarea resultó ser un verdadero quebradero de cabeza para algunos, como Julia Calvo y Luis Ventura, quienes no lograron completar la prueba. El jurado, compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, se limitó a probar los platos que cumplían con la cantidad requerida. Al final, Ariel Puchetta se coronó como el ganador y recibió un beneficio especial.

El Desafío Principal

La prueba principal consistió en replicar un sofisticado plato escondido bajo una misteriosa campana. Cada concursante disponía de una imagen que representaba uno de los cinco sentidos, de los cuales solo algunos pudieron ver el platillo que debían reproducir. Puchetta, como triunfador del minidesafío, tuvo la ventaja de vislumbrar el plato y usar esa información a su favor.

Con solo tres minutos para ir al mercado y la prohibición de intercambiar ingredientes, la presión aumentaba. A pesar de las reglas, algunos concursantes como Walas intentaron obtener ayuda de sus compañeros, aunque fueron reprendidos por el jurado.

Creaciones Culinarias y Críticas del Jurado

El objetivo era preparar un lomo envuelto en jamón crudo, acompañado de un puré de coliflor, salsa demi glacé y verduras. Walas fue el primero en presentar su plato, que desató críticas por no cumplir con varios componentes esenciales. Betular observó que “el plato está cayendo a un precipicio de no coincidencias.”

La siguiente en presentarse fue Evelyn Botto, quien, con un poco de humor, pidió un beso a Wanda Nara que dependía de la evaluación del jurado. Aunque visualmente su plato se veía aceptable, le faltaba el puré de coliflor, algo que no pasó desapercibido para el jurado.

Los momentos divertidos se combinaron con el nerviosismo de los concursantes al recibir la crítica del jurado. Un plato que fue presentado sin los elementos clave, como la croûte, fue señalado como un intento incompleto. Martitegui destacó: “El aspecto es bastante parecido, pero hay elementos que faltan”.

El Veredicto Final

Tras las presentaciones y críticas, los jurados deliberaron y anunciaron a Rusherking y Puchetta como los mejores platos de la noche. Sin embargo, solo uno podría ascender al balcón y el elegido fue Rusherking, dejando a Puchetta con un destacado segundo lugar.

Pero no todo fue celebración, ya que, tras un arduo debate, Ventura y Mirol fueron los dos eliminados de la semana debido a su bajo desempeño. Con este giro inesperado, se prepara un clima de tensión y expectativa para los próximos episodios de *MasterChef Celebrity*.