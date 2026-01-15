Santo del Día: ¿Quién Celebramos Hoy, 15 de Enero?

El 15 de enero de 2026, la comunidad católica celebra la memoria de San Mauro Abad, una figura esencial en la historia del monacato benedictino y discípulo directo de San Benito de Nursia.

San Mauro, originario de una familia noble romana y nacido a comienzos del siglo VI, fue entregado a San Benito en el monasterio de Subiaco desde joven. Allí formó su carácter y espiritualidad, fundamentados en la oración, la disciplina y el trabajo.

Un Ejemplo de Obediencia y Fe

Reconocido en la tradición benedictina por su enchimiento a la obediencia, San Mauro es recordado por un milagroso episodio en el que, al seguir la orden de su maestro, caminó sobre las aguas para rescatar a un monje. Este acto, descrito en textos de la época, simboliza su plena confianza y dedicación.

Expansión del Monacato Benedictino

A lo largo de su vida, San Mauro fue enviado a la Galia, donde fundó nuevos monasterios y promovió la Regla de San Benito, esencial para extender el monacato más allá de Italia. Su obrar fue crucial para adaptar esta tradición a diversas culturas y realidades geográficas.

Disciplina y Humanidad en el Liderazgo

Como abad, su estilo de liderazgo combinaba rigor espiritual con una profunda humanidad, lo que permitió el establecimiento de comunidades reconocidas por su espiritualidad, culturalmente ricas y comprometidas con la asistencia social.

Legado en la Edad Media

La figura de San Mauro ganó relevancia en la Edad Media, sobre todo en Francia e Italia, donde se le invocaba como protector ante enfermedades y modelo de vida consagrada. Sus enseñanzas sobre la fe y la perseverancia se convirtieron en fundamentos del ideal benedictino.

San Mauro Abad falleció alrededor del año 580. Aunque algunos aspectos de su vida son más legendarios que históricos, su influencia perdura en la organización del monacato occidental y la vida comunitaria religiosa.

Oraciones y Reflexiones

Las devociones dirigidas a San Mauro enfatizan la importancia de la obediencia, la perseverancia en la vocación y el equilibrio entre la oración y el trabajo, siendo un especial referente para monjes y quienes buscan un camino de vida ordenado y comprometido.

En el calendario del 15 de enero, también se recuerda a otros santos y beatos vinculados a la vida monástica, enriqueciendo la reflexión sobre la fe en comunidad durante la temporada navideña.

En Buenos Aires, el Monasterio Benedictino de Santa María de Los Toldos y diversas parroquias son puntos de encuentro espiritual donde se promueve la espiritualidad benedictina, caracterizada por el silencio, la oración y el trabajo en la cotidianidad.