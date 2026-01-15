Etchebarne: ‘Podemos alcanzar una inflación de un dígito para 2027’

En una reciente entrevista con Canal E, el economista de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, analizó los últimos datos de inflación y abordó el futuro económico de Argentina, destacando la necesidad de reformas estructurales y fiscales.

Agustín Etchebarne destacó que, si bien la inflación de diciembre fue superior a lo anticipado, con un aumento del 31,5% anual, la tendencia muestra una desaceleración significativa comparada con el 211% registrado hace dos años. “Este año, esperamos que la inflación promedio esté más cerca del 15% o 16%”, indicó.

Inflación Un Dígito: Una Meta Alcanzable para 2027

Etchebarne proyecta un futuro optimista, sugiriendo que Argentina podría alcanzar una inflación de un dígito para 2027. Enfatiza que “la baja de la inflación es notoria, pero aún hay camino por recorrer”. La estabilidad fiscal será clave para lograr este objetivo.

Proyecciones para 2026 y el Efecto de la Política Monetaria

El economista anticipa que el proceso de desinflación continuará en 2026. Sin embargo, advierte que las metas del gobierno pueden ser demasiado optimistas. “A medida que avanzamos, es probable que veamos inflaciones mensuales mucho más bajas, incluso por debajo del 1%”, explicó.

El Retardo en los Efectos Monetarios

Etchebarne aclaró que la política monetaria tiene efectos a largo plazo, con un retraso que oscila entre 12 y 24 meses. Este fenómeno podría ser evidente en la segunda mitad del año, donde se prevé una inflación intermensual en fuerte descenso.

La Necesidad de Reformas Estructurales

El economista subrayó que el sistema económico argentino necesita una reforma profunda, especialmente en el ámbito tributario. “Con 140 o 150 impuestos, Argentina no puede funcionar”, afirmó, enfatizando que una reforma impositiva robusta es esencial para asegurar el éxito de la estrategia económica nacional.