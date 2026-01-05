Pablo Quirno y Manuel Adorni critican duramente a Kicillof por cuestionar el ataque de EE. UU. a Venezuela

El Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha alzado su voz contra el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela, desatando una ola de reacciones entre funcionarios del gobierno nacional.

Axel Kicillof, a través de su cuenta de X, condenó enérgicamente el ataque estadounidense que resultó en la captura del líder chavista Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron llevados rumbo a Nueva York para enfrentar un juicio. Las palabras del gobernador y su postura resonaron en el escenario político, suscitando críticas de altos funcionarios del gabinete de Javier Milei.

Reacciones del Gobierno Nacional

Las declaraciones de Kicillof generaron respuestas agudas de miembros del gobierno. El canciller Pablo Quirno, en un comunicado explosivo, afirmó que el manejo de las relaciones exteriores es competencia exclusiva del gobierno nacional, descalificando su postura con expresiones duras.

Posteo de Pablo Quirno contra Axel Kicillof

Por su parte, el jefe de Gabinete Manuel Adorni optó por un enfoque más irónico, señalando que es decepcionante que un gobernador apoye lo que considera una «sangrienta dictadura» en Venezuela, a la vez que destaca la crisis humanitaria que ha llevado a millones de venezolanos a huir de su país.

Posteo de Manuel Adorni contra Axel Kicillof

El Mensaje de Kicillof Sobre el Ataque Militar

En su contundente declaración, Kicillof afirmó: “La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela”, subrayando que estas acciones suponen una grave violación de los principios del Derecho Internacional y alteran la estabilidad en la región.

Posteo de Axel Kicillof cuestionando el ataque de Estados Unidos contra Venezuela

El gobernador enfatizó: “Estas acciones vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA”, refutando la intervención y reafirmando la tradición argentina de diálogo internacional y defensa de la soberanía. En sus palabras, la paz y el respeto a la soberanía deben primar por encima de las conveniencias económicas.