Venezuela en Vivo: Maduro en EE.UU. y Últimas Noticias de Trump, Actualización Continua

En una reciente conversación desde el Air Force One, el expresidente Donald Trump compartió su visión sobre el futuro político de Venezuela, subrayando la necesidad de estabilizar el país antes de convocar elecciones.

Durante un diálogo abierto con periodistas, Donald Trump afirmó que las elecciones en Venezuela están supeditadas a la reconstrucción del país. En su declaración, Trump enfatizó: “Vamos a gobernarlo, a arreglarlo, vamos a tener elecciones en el momento correcto. Pero lo principal es que hay que arreglar un país fallido”.

Tono Triunfal y Críticas a Adversarios

El exmandatario también aprovechó la ocasión para arremeter contra otros líderes, incluyendo al presidente colombiano Gustavo Petro. Sin aportar evidencias, Trump lanzó serias acusaciones, calificándolo de narcotraficante y pronosticando que “no lo será por mucho tiempo”.

Un Futuro Incierto para Venezuela

Las palabras de Trump reflejan su postura firme sobre la situación venezolana, donde la crisis humanitaria y económica ha sido un tema de discusión internacional. La comunidad global sigue atenta a los acontecimientos en el país, mientras la lucha por una recuperación viable continúa.