Venezuela: Presidente interino se ofrece a colaborar con EE. UU. tras advertencias de Trump sobre nuevas acciones

Petro Responde a Trump: "Deja de Difamarme"

El presidente colombiano Gustavo Petro ha desestimado las amenazas de Donald Trump, quien lo acusó de estar involucrado en el narcotráfico y lo amenazó con acciones militares, similar a las que ocurrieron en Venezuela.

Trump ataca a Colombia

En una aparición reciente, Trump se refirió a Colombia como un país dirigido por un "hombre enfermo que disfruta de la producción de cocaína". Aseguró que su administración no toleraría esta situación y que Petro "no estará en el cargo por mucho tiempo".

La Reacción de Petro

Gustavo Petro respondió a estas acusaciones a través de un mensaje en X, destacando que su nombre "no figura en expedientes judiciales". Exigió a Trump que cesara su campaña de desprestigio: "Deja de difamarme, señor Trump".

"Así no se amenaza a un presidente latinoamericano que emergió de la lucha armada y de la búsqueda de paz del pueblo colombiano", agregó Petro.

El presidente colombiano ha criticado abiertamente la intervención del gobierno estadounidense en la región, acusando a Washington de haber capturado a Nicolás Maduro sin un respaldo legal válido.

Llamado a la Paz

En otro mensaje en X, Petro enfatizó que "los amigos no bombardean", subrayando su postura en contra de la militarización en la política latinoamericana.

Contexto Internacional

Esta situación se produce en un contexto de tensiones crecientes en la región, donde la intervención de Estados Unidos en Venezuela ha generado una fuerte reacción tanto a nivel local como internacional. Las críticas apuntan a que estas acciones sientan un peligroso precedente para la soberanía de naciones latinoamericanas.

La respuesta de Petro y la creciente hostilidad de Trump marcan un ambiente delicado en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, donde la lucha por la paz y la estabilidad sigue siendo un tema candente.