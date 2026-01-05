Patricia Bullrich confronta a Rodríguez Larreta y Kicillof tras detención de Maduro

Título: Bullrich y Larreta en un choque de opiniones sobre Venezuela: el dilema de la intervención

Bajada: En un clima de tensiones políticas, Patricia Bullrich no dudó en responder a Horacio Rodríguez Larreta sobre la situación en Venezuela, reavivando una disputa que resuena desde las elecciones de 2023.

Patricia Bullrich se mantiene en la mira de la actualidad política, especialmente en redes sociales, donde sus intervenciones provocan reacciones. En un contexto marcado por la detención de Nicolás Maduro, la ex ministra de Seguridad decidió compartir su postura en la plataforma X y no tardó en contestar a sus colegas.

Un cruce inesperado con Larreta

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, expresó su opinión sobre la necesidad de elecciones libres en Venezuela, mostrando preocupación por las intenciones de Trump de liderar el país hasta lograr una transición. Bullrich, siempre lista para el debate, no pasó por alto sus palabras.

“Venezuela ha padecido durante años bajo una narcodictadura que ha sumido a su pueblo en la pobreza y ha forzado a millones al exilio. La perpetuación de Maduro es inaceptable”, comenzó Bullrich, añadiendo: “Sin embargo, el respeto por la soberanía es un principio que no debería ignorarse. La salida a esta crisis debe ser democrática y originada en el pueblo venezolano. ¡Elecciones libres ya!”

La respuesta de Larreta

Frente a estos comentarios, Bullrich lanzó un ácido “Dios, qué tibio”, un término que revivió viejas disputas de las primarias presidenciales de 2023, donde la calificación de «tibio» pudo influir en su campaña. Larreta, no dispuesto a quedarse en silencio, retrucó con un tono burlesco, compartiendo una imagen de Bullrich de su juventud en la Juventud Peronista.

Un intercambio con Kicillof

El debate continuó con la intervención de Axel Kicillof, quien criticó el accionar de Trump en Venezuela, planteando que se trataba de una violación del Derecho Internacional que podría desestabilizar la región. “Argentina tiene una larga trayectoria en el diálogo internacional y la defensa de la soberanía; estos principios deben prevalecer”, sentenció.

La respuesta de Bullrich no se hizo esperar: “Kicillof, es fácil defender dictaduras desde un país democrático. Acá promovemos la libertad y el respeto por los derechos humanos. Con los regímenes autoritarios no hay matices”, manifestó en tono crítico.