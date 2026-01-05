Temperaturas en Cambio: Lo Que Traerá el Nuevo Frente Frío Esta Semana

El Pronóstico Semanal: Temperaturas en Descenso y Condiciones Variadas en Argentina

La semana arranca con una notable modificación del clima, dejándonos atrás una ola de calor. Los pronósticos indican cambios térmicos significativos, con alertas meteorológicas activas en varias provincias del país.

Jornada Inicial en Buenos Aires: Calor Moderado y Cielo Despejado

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se enfrenta a una semana intermedia, donde el lunes 5 se anticipa una máxima de 28 °C y una mínima de 18 °C, bajo un cielo despejado y sin lluvia.

El martes 6, las temperaturas subirán a 31 °C como máxima y 21 °C como mínima, con un cielo parcialmente nublado. El miércoles 7, se espera un ligero descenso, con máximas de 29 °C y mínimas de 21 °C, manteniéndose la probabilidad de lluvias en niveles mínimos.

Para el jueves, se prevé un cambio sutil, con una máxima de 26 °C y mínimas de 17 °C. Las temperaturas se estabilizarán hasta el sábado 10, oscilando entre 26 °C y 29 °C, con mínimas de 21 °C y pocas probabilidades de precipitación.

Alertas Meteorológicas: Calor Extremo en Otras Regiones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido advertencias por temperaturas extremas, especialmente en las provincias de Neuquén y Mendoza, donde se han establecido alertas amarillas y naranjas. El resto del país está clasificado en nivel verde, indicando ausencia de riesgos climáticos significativos.

Las alertas vigentes para el lunes 5 de enero destacan zonas como Mendoza, Catamarca, Chubut, Neuquén, San Luis, La Pampa y Río Negro, que se encuentran bajo alerta amarilla por posibles fenómenos climáticos. Por fortuna, el resto de la nación no presenta alertas activas.

Tormentas y Precipitaciones: Predicción para los Próximos Días

A pesar del nivel amarillo, que indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos, pueden surgir tormentas de diferentes intensidades, algunas potencialmente fuertes. Estas podrían incluir granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 70 km/h. Se prevé acumulación de lluvia entre 20 y 50 mm, con posibilidades de registros más altos en áreas puntuales.

Clima en las Playas: No Ideal para los Veraneantes

De acuerdo a Meteored, la situación climática no será favorable para los veraneantes en el Partido de la Costa, incluyendo localidades como San Clemente del Tuyú, Santa Teresita y San Bernardo. Aunque las precipitaciones serán escasas, las temperaturas frescas y los vientos marcarán el ritmo de la semana.

Se prevé un lunes soleado con temperaturas entre 23 y 25 °C, seguido de un martes con un leve ascenso en la nubosidad y temperaturas entre 25 y 27 °C, con un clima bastante ventoso.

El miércoles traerá un cambio drástico con la llegada de un frente frío, propiciando ráfagas que podrían superar los 60 km/h, además de posibles precipitaciones aisladas y un nuevo aumento del mar, lo que dificultará la experiencia playera del jueves y viernes.

Perspectivas en la Costa Atlántica

Un patrón similar se observará en la parte norte del Costa Atlántica, donde localidades como Pinamar, Gesell y Mar del Plata experimentarán un incremento térmico de lunes a martes, con máximas entre 27 y 30 °C.

El miércoles se anticipan lluvias y tormentas aisladas, principalmente durante las primeras horas del día, con precipitaciones de baja intensidad y mínimos riesgos asociados. El viernes continuará el clima templado y ventoso, mientras que el sábado podría traer nuevas inestabilidades atmosféricas, con abundante nuvosidad y escasas lluvias.