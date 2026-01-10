Pablo Salum desmiente acusaciones y denuncia «campaña de hostigamiento» de la Escuela de Yoga

El activista Pablo Salum, conocido por su lucha contra sectas y organizaciones coercitivas, se enfrenta a un juicio por supuestas "calumnias e injurias". Estos cargos provienen de su propia familia, vinculada a la polémica Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA).

Pablo Salum, el principal denunciante en el caso que involucra a la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), se enfrenta a un juicio por «calumnias e injurias» luego de que sus familiares, pertenecientes a la organización, interpusieran una demanda. Tras una delay del proceso hasta febrero, Salum rechazó las acusaciones y señaló que son parte de una «campaña de amenazas y denuncias falsas» relacionadas con su investigación sobre la escuela, bajo la mirada de la Justicia Federal.

Las Denuncias y el Hostigamiento

Salum reafirmó que no es el único en esta batalla, con más de diez denuncias en su contra. “He sido amedrentado y acosado por esta organización y sus cómplices. Aunque algunas de estas causas están en marcha, ya me he sobreseído en tres”, afirmó en una entrevista.

Investigaciones en curso

Su denuncia en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) provocó una serie de seguimientos y allanamientos en 2022, en los que se descubrieron actividades delictivas dentro de la EYBA. «El juez y la PROTEX coincidieron en la magnitud de los delitos, que incluyen asociación ilícita y trata de personas», indicó Salum.

La Escuela de Yoga de Buenos Aires: Un Caso Polémico

La investigación revela que la EYBA lideraba una organización que, tras la fachada de yoga, explotaba a sus integrantes. Se llevaron a cabo 50 allanamientos en propiedades relacionadas con la escuela y sus miembros en busca de pruebas de las acusaciones.

Resultados de las Allanaciones

«En estos allanamientos incautamos más de un millón y medio de dólares, así como joyas y propiedades. Este grupo tiene un patrimonio estimado de al menos 50 millones de dólares, según las autoridades», expuso Salum.

Amenazas y Extorsiones

El activista también denunció haber recibido amenazas y acoso por parte de la organización. “He sido objeto de extorsiones. Estamos enfrentando esta situación junto a mi familia”, dijo Salum. Este tipo de hostigamiento ha sido confirmado por otros denunciantes, incluidos periodistas que han cubierto el caso.

El Impacto de la Denuncia

El caso ha atraído atención mediática, ya que Salum continúa alegando que las denuncias contra él son parte de una estrategia para deslegitimar su testimonio. “No planeo disminuir mi lucha; quiero enfrentar estas acusaciones y contar mi verdad en la corte”, concluyó.

El Futuro del Caso

A medida que avanza el proceso judicial, la comunidad sigue atenta al desenlace del caso. Salum se mantiene firme en su lucha contra lo que él considera una organización coercitiva con influencias peligrosas en la sociedad.