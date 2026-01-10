Más de 100 edificios destruidos y 300,000 hectáreas quemadas por los incendios en Victoria

Victoria: Desastrosos Incendios Arrasan Más de 300,000 Hectáreas

Los devastadores incendios en Victoria han dejado al menos 119 edificios destruidos y arrasado más de 300,000 hectáreas de vegetación. La situación sigue deteriorándose y las autoridades advierten que los incendios podrían continuar durante semanas.

Pérdidas y Desafíos

El comisionado de gestión de emergencias, Tim Wiebusch, indicó que se ha perdido alrededor de 50 viviendas en los incendios de Ravenswood y Harcourt, una cifra que podría ser conservadora. También reportó daños en la línea ferroviaria de Bendigo, que se encuentra cerrada.

En total, se estima que han sucumbido cerca de 30 estructuras en el incendio de Longwood, además de significativas pérdidas de ganado y tierras agrícolas. Otras áreas afectadas incluyen un incendio de hierba en Natimuk que ha destruido 20 estructuras y cinco en Yarrowee. Aunque la situación es grave, se han perdido solo cuatro edificaciones en el incendio de Walwa, que, sin embargo, ha consumido 10,000 hectáreas de plantaciones de pinos.

Condiciones Extremas en Victoria

Ayer, el estado experimentó condiciones de fuego sin precedentes comparables a aquellos de 2009 y 2019. Más de 200 incendios de pasto y matorrales estallaron en toda la región, con 10 de esos fuegos considerados de gran magnitud. Wiebusch advirtió que muchos de estos incendios podrían proseguir durante días.

Estado de Desastre

En respuesta a la crisis, se declaró un estado de desastre en 18 áreas de gobierno local afectadas por el fuego, así como en el Lago Montañas Alpes, permitiendo a las autoridades mayores recursos para abordar la situación. El gobernador del estado subrayó que la prioridad es la seguridad de la población, instando a los residentes a evacuar cuando sea posible.

Hallazgos y Nuevos Riesgos

Tres personas inicialmente reportadas como desaparecidas fueron encontradas sanas en Benalla, aclarando una confusión sobre sus identidades. Sin embargo, la jornada de ayer fue difícil, con 24,000 rayos y 4,500 impactos en tierra añadiendo más incendios a la crisis.

A pesar de una disminución en las temperaturas después de una ola de calor, la preocupación persiste por las ráfagas de viento y el calor sostenible en el noroeste de Victoria. Las principales llamas de Longwood siguen avanzando hacia Alexandra, mientras que un incendio descontrolado en Ravenswood ya ha cruzado la Autopista Calder.

Atención a Comunidades Afectadas

Las autoridades han emitido advertencias de emergencia para las comunidades de Cape Otway, Maits Rest, Carlisle River y Kennedys Creek, instando a una evacuación inmediata. Además, más de 90 bomberos de Nueva Gales del Sur han sido enviados para apoyar a los equipos locales, en un esfuerzo por combatir el avance de los fuegos.

El primer ministro, Anthony Albanese, destacó la importancia de los servicios de emergencia y declaró que se activarán pagos por dificultades personales para las comunidades afectadas.

Diremos que esta es una situación que demanda atención urgente. La colaboración entre los cuerpos de socorro y la comunidad es esencial para enfrentar y recuperar lo que ha sido perdido en este desastre.