Mujer pierde sus mesas de venta en ferias por un robo

Una mujer que se dedica a vender en ferias callejeras de Rawson enfrenta una difícil situación tras ser víctima de un robo que la dejó sin sus mesas plegables, vitales para su actividad. La afectada busca ayuda en redes sociales para recuperar sus pertenencias.

En un llamativo incidente ocurrido en Rawson, una emprendedora fue despojada de sus mesas de venta en plena tarde. La mujer, quien ha conseguido lo que tiene tras participaciones en numerosas ferias, relató su experiencia en redes sociales, buscando el apoyo de la comunidad.

Un robo inesperado

El inusual robo se produjo el martes a las cinco de la tarde en la avenida Libertad, a pocos metros del centro de la capital provincial. La mujer había dejado las mesas fuera de su casa, y cámaras de seguridad capturaron el momento en que una joven se las lleva, acompañada de una pequeña.

Detalles del suceso

Según la denunciante, en el video se observa a la ladrona cargando las mesas en una Renault Trafic blanca, que luego se alejaba del lugar. La policía cuenta con este material, pero hasta el momento no ha dado con el paradero de la mujer ni del vehículo involucrado.

Un llamado a la colaboración

Frente a la desesperación, la víctima recurrió a sus amigos y conocidos en las redes, compartiendo su sentir: «Estas mesas las compré con el fruto de muchas ferias realizadas. Por eso la tristeza y la impotencia que siento». También proporcionó detalles sobre el incidente y la dirección en la que se vio dirigirse a la ladrona.

Conexiones en la comunidad

La afectada suplica que, si alguien tiene información o ha visto mesas plegables en la zona, se comunique. Su mensaje resonó en la comunidad: “Cualquier dato será de muchísima ayuda. Gracias por compartir y ayudar”. La búsqueda de justicia y el anhelo de recuperar lo perdido son palpables.