Mercado Libre reduce su plantilla: despide a más de 300 empleados clave

La reconocida empresa de comercio electrónico ha decidido implementar cambios drásticos que impactan a más de 300 empleados, generando revuelo en el entorno laboral argentino.

Mercado Libre, la plataforma insignia del comercio online en la región, se enfrenta a una fuerte controversia tras anunciar despidos significativos, principalmente en su equipo de experiencia de usuario (UX). Estos cambios, que se atribuyen a la adopción de tecnología de inteligencia artificial, han generado preocupación entre los trabajadores.

La información, divulgada el 9 de enero de 2026, ha resonado en diversos sectores vinculados al empleo y la tecnología. Fuentes indican que la firma, fundada por Marcos Galperín, habría hecho recortes en varios países de la región, siendo Argentina uno de los más afectados.

Desvinculaciones Significativas en el Área de UX

Se estima que el número de despidos ronda las 300 personas. A pesar de que la compañía ha reconocido oficialmente más de 30 desvinculaciones en el país, los rumores indican que la cifra real podría ser mucho mayor.

Los despidos han afectado a equipos de UX writers y diseñadores de experiencia, un grupo esencial para asegurar una interacción fluida entre los usuarios y la plataforma. Esta decisión ha sido justificada por la necesidad de crear estructuras más dinámicas, aunque muchos creen que la verdadera razón radica en la implementación de IA.

La IA Como Protagonista del Cambio

Informes recientes sugieren que Mercado Libre está evaluando el uso de modelos de IA que podrán:

Generar textos de manera autónoma

Optimizar interfaces de usuario

Analizar patrones de comportamiento de los consumidores

La empresa ha comunicado que la automatización facilitará la reducción de costos y la agilización de tiempos de respuesta, alineándose con las tendencias actuales del sector tecnológico.

Sin embargo, sindicatos y organizaciones laborales han expresado su alarma, advirtiendo que la inclusión de IA sin un plan efectivo para la reconversión laboral podría acentuar la precarización y aumentar el desempleo en el sector.