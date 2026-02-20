Pacientes pierden peso drásticamente y abandonan tratamientos por miedo

Recientes estudios revelan un avance significativo en el tratamiento de la obesidad, pero también surgieron inquietudes sobre los efectos secundarios y los estándares de pérdida de peso.

La ciencia ha acelerado el desarrollo de medicamentos que buscan ayudar a las personas a perder peso. Sin embargo, en medio de estos avances, se está produciendo un freno debido a la preocupación por los efectos en la salud.

Nuevos Resultados Prometedores con Retatrutida

Los resultados de un ensayo clínico recientemente realizado por Eli Lilly con el compuesto retatrutida muestran que, tras 68 semanas de tratamiento a la dosis más alta, los participantes con obesidad y osteoartritis de rodilla lograron perder un promedio del 28,7 % de su peso. En comparación, los medicamentos convencionales para la pérdida de peso alcanzan un promedio del 20 % de pérdida en un período similar.

Abandonos y Efectos Secundarios

A pesar de estos resultados alentadores, entre el 12 % y el 18 % de los participantes abandonó el ensayo debido a efectos secundarios. Algunos incluso consideraron que estaban perdiendo demasiado peso, lo que generó preocupaciones entre investigadores independientes. Con 445 participantes en total, Eli Lilly aún no ha publicado todos los datos, lo que dificulta el análisis de las razones detrás de la deserción.

Reacciones de los Expertos

El doctor David Hyman, director médico de Eli Lilly, enfatiza que no se busca imponer un nivel específico de pérdida de peso a los pacientes. Según él, la retatrutida está destinada a quienes necesitan perder más peso de lo que podrían lograr con otros tratamientos. «No todos necesitan el medicamento más potente, ni es ese nuestro objetivo», afirmó.

El Desafío de la Pérdida de Peso Excesiva

Determinar qué constituye una pérdida de peso excesiva es complicado, y algunos usuarios de medicamentos GLP-1 expresan preocupaciones sobre su apariencia. Se teme que un consumo mínimo de alimentos esté vinculado a problemas de salud y que los tratamientos puedan intensificar trastornos alimentarios.

La Perspectiva de la Investigación

La doctora Ania Jastreboff de Yale subraya la importancia de ajustar las dosis a las necesidades de cada paciente. El propósito es encontrar la dosis más efectiva que logre tratar la obesidad como una enfermedad crónica. Mientras tanto, Novo Nordisk, conocida por sus productos Ozempic y Wegovy, ha cambiado su enfoque hacia un esquema de dosificación flexible en sus ensayos clínicos.

Preocupaciones sobre la Nutrición

Maureen Chomko, especialista en diabetes, destaca la importancia de monitorizar la ingesta nutricional de los pacientes en tratamientos de pérdida de peso. Los medicamentos pueden provocar náuseas, lo que puede llevar a elecciones poco saludables en la alimentación. Chomko enfatiza la necesidad de asegurar que los pacientes reciban suficiente nutrición para evitar el riesgo de desnutrición.

Monitoreo y Responsabilidad en el Tratamiento

Los especialistas advierten que es crucial monitorear de cerca a quienes están bajo estos tratamientos, para que mantengan una alimentación adecuada y no experimenten pérdidas de peso peligrosas. El doctor Sahib S. Khalsa advirtió sobre el potencial riesgo que estos medicamentos representan, especialmente para personas con antecedentes de trastornos alimentarios.

Reflexiones sobre Estándares de Belleza

El doctor Andrew Kraftson ha tenido que suspender el tratamiento de pacientes que deseaban seguir perdiendo peso sin una justificación médica clara. «La sociedad ha normalizado estándares de belleza que a menudo no reflejan la salud», sostiene Kraftson, subrayando la necesidad de un enfoque responsable en la administración de medicamentos para la obesidad.