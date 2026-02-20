Trump Considera Ataque Limitado a Irán Mientras Avanza el Borrador del Acuerdo Nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su consideración de realizar un ataque limitado contra Irán, en el marco de un significativo aumento de la presencia naval estadounidense en la región, diseñado para presionar al régimen iraní y facilitar un acuerdo sobre su programa nuclear.

Durante un desayuno en la Casa Blanca con gobernadores de EE. UU., Trump comentó: «Lo más que puedo decir es que lo estoy considerando» cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un ataque. Esta declaración se produce justo después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán anunciara que un borrador de acuerdo con Washington estará listo en pocos días tras las negociaciones recientes en Ginebra.

Advertencias y Presiones en el Diálogo

Trump había advertido previamente que «cosas malas» sucederían si Teherán no llegaba a un acuerdo en un plazo de 10 días, plazo que luego extendió a 15 días. Tras las conversaciones en Ginebra, Irán comunicó que ambas partes habían convenido en presentar borradores de un posible acuerdo, un paso que, según Araghchi, se concretará en breve.

Contradicciones en las Negociaciones

El canciller iraní afirmó que los negociadores estadounidenses no habían exigido el cese del programa de enriquecimiento nuclear de Irán, contradiciendo afirmaciones de funcionarios estadounidenses. «No hemos ofrecido ninguna suspensión, y la parte estadounidense no ha solicitado zero enriquecimiento», declaró Araghchi, sugiriendo que las discusiones están centradas en asegurar que el programa nuclear de Irán sea pacífico.

La Perspectiva Internacional

Las potencias occidentales acusan a Irán de intentar adquirir armas nucleares, algo que la nación persa niega, defendiendo su derecho al enriquecimiento para fines civiles. Irán busca un alivio a las sanciones que han impactado severamente su economía, lo que ha desencadenado protestas y un movimiento contra el gobierno que el mes pasado dejó un saldo trágico de miles de muertos, según informes de derechos humanos.

La Sombra del Conflicto

Trump ha reiterado que el país no dudará en atacar si no se logra un acuerdo significativo dentro del plazo estipulado. «Debemos llegar a un acuerdo significativo, de lo contrario, sucederán cosas malas», afirmó en la primera reunión de la «Junta de Paz», su iniciativa sobre la Franja de Gaza.

Advertencias de Irán

El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, advirtió que las bases y activos estadounidenses en la región se convertirían en «objetivos legítimos» si se llevan a cabo las amenazas de ataque. Sin embargo, Araghchi enfatizó que «no hay ultimátum», y que ambas partes están interesadas en un acuerdo rápido, dejando claro que Irán no tiene motivos para retrasar el proceso.