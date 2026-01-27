Padre sin empleo: ‘Si no consigo trabajo, mi hija electrodependiente no sobrevivirá’

En Córdoba, un padre se enfrenta a la angustiante realidad de perder la obra social que sostiene el tratamiento vital de su hija. La búsqueda de empleo se convierte en una carrera contra el tiempo.

Pablo Villagra, a sus 35 años, se levanta cada mañana con la presión de que el tiempo se agota. En tan solo dos meses, su familia perderá la obra social crucial para que su hija Morena continúe su rehabilitación. Sin empleo desde hace semanas, Pablo ha recorrido innumerables comercios, estaciones de servicio y fábricas en Córdoba, pero hasta ahora, todas las puertas se han cerrado en su cara.

“Estamos en una situación desesperante”, compartió Pablo en una entrevista reciente. Su voz es un reflejo de la angustia que siente al saber que cada día cuenta.

Un Giro Inesperado en la Vida de Morena

Morena, su hija, era una niña como cualquier otra hasta que un tratamiento experimental con hormonas le provocó una isquemia cerebral, cambiando drásticamente su vida. Aunque los médicos le dieron solo unos días de vida, Morena no solo sobrevivió, sino que ahora es dependiente de oxígeno y electrodependiente, lo que requiere atención médica constante en su hogar.

Pablo asegura que a pesar de la gravedad de la situación, los especialistas son optimistas sobre la recuperación de Morena: “Tiene más del 90% de posibilidades”, afirma orgulloso y con la esperanza de que los avances en su desarrollo del habla continuarán.

Desempleo y la Pérdida de la Cobertura Médica

La crisis familiar se intensificó cuando Pablo perdió su trabajo en una estación de servicio, en el que había sido contratado gracias a un programa gubernamental. “No me aceptaban en otros lugares por mi edad”, cuenta. La obra social Ospecor, que cubría todos los tratamientos de Morena, está en riesgo debido a la falta de empleo de Pablo.

“Si yo quedo sin obra social, el equipo de rehabilitación no podrá trabajar más con ella”, advierte Pablo, lo que ejemplifica la delicada situación en la que se encuentran.

Esperanza y Desafíos: Un Embarazo Complicado

La situación se complica aún más con el embarazo de su esposa, quien espera mellizas. “La presión económica es insoportable”, comenta Pablo. Su esposa no puede trabajar debido a la atención constante que requiere Morena, quien sufre episodios de epilepsia y necesita supervisión continua.

La familia había ahorrado para un tratamiento en México con células madre, pero la crisis económica ha desvanecido esas esperanzas. “Estamos prácticamente quebrados”, se lamenta.

Una Búsqueda Urgente de Empleo

Desde su despido, Pablo ha enviado currículums a numerosos lugares, desesperadamente buscando empleo para continuar con la cobertura médica de su hija. “Nadie está dispuesto a contratar nuevo personal debido a la situación económica del país”, explica. La respuesta se vuelve aún más negativa al mencionar la condición de Morena, haciendo que se le cierren las puertas rápidamente.

La Inminente Amenaza a la Recuperación de Morena

Pablo teme que la pérdida de la cobertura médica impacte severamente la recuperación de su hija. El equipo de profesionales ha diseñado un plan específico para ayudarla, y perder su apoyo significaría retroceder significativamente en su progreso. “No podemos permitir que eso suceda”, afirma Pablo, buscando desesperadamente una solución.

Pablo Villagra hace un llamado a quien pueda ofrecerle empleo. “No tengo más recursos, estoy agotando todas mis opciones”, dice, mientras el tiempo corre en su contra. La salud y el futuro de su hija están en juego.

Contacto para ofrecer empleo o ayudar: 351 2931179