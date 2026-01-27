Industrial que apoyó a Milei: ‘Buscamos competir, pero necesitamos condiciones como en China’

El reconocido industrial metalúrgico argentino, Edgardo Padinger, presidente de Ferma S.A., destaca que la clave para competir eficazmente en el mercado actual radica en el acceso a materias primas a precios competitivos.

En una reciente entrevista con el streaming BT China, Padinger subrayó que la provisión de acero en chapa, su principal insumo, es crítica para la competitividad de su empresa. “Una porción mínima se produce localmente; el resto es importado”, advirtió.

Desafíos en la obtención de acero

El empresario señaló que gran parte de su suministro proviene de Ternium, perteneciente al grupo Techint, aunque lamentó que los precios no son los ideales para hacer frente a la competencia china.

“Es un desafío constante. Si bien contamos con un programa que estabiliza el dólar, la tasa de interés en pesos todavía está en un 40%, lo que afecta nuestras operaciones”, agregó Padinger, quien también reveló su apoyo a la candidatura de Javier Milei.

La competitividad en el mercado local

Padinger enfatizó la importancia de no perder mercado frente a la competencia. “Todos competimos diariamente en este sector, y es esencial que tengamos herramientas comparables para hacerlo”, sostuvo.

Sobre la situación macroeconómica, opinó que aunque el gobierno considera que se encarga de la macroeconomía y que las empresas deben ocuparse de los detalles del día a día, no se puede permitir perder terreno en el mercado. “No podemos ser ingenuos”, declaró, refiriéndose a la necesidad de proteger la industria local.

Reflexiones sobre las políticas internacionales

En su discurso, el industrial comparó la postura argentina con la política de comercio de Estados Unidos, destacando la cercanía con figuras políticas como Donald Trump. “Nosotros también defendemos intereses, mientras ellos imponen aranceles agresivos si no se sienten tratados de la manera adecuada”, concluyó Padinger, reflejando la realidad del comercio internacional.