El Prime Time Decae: La Tarde Gana Terreno

La Tarde Calienta la Pantalla: Resultados de Audiencia en Televisión Argentina

En una tarde donde la televisión abierta muestra un encendido bajo, dos fenómenos destacan: el prime time lucha por cifras más contundentes, mientras las franjas vespertinas comienzan a tomar fuerza.

Este lunes, la emocionante gala de eliminación de MasterChef Celebrity, emitida por Telefe a las 22:15, se consagró como el programa más visto del día, alcanzando un promedio de 12 puntos. La prueba de la noche consistió en preparar pasta bi o tricolor, donde Maxi López y Esther López quedaron en la cuerda floja, lo que llevó a que la actriz fuera eliminada del certamen.

El Desafío Culinario de la Noche Esther, quien había ingresado por el Repechaje hace apenas dos semanas, no logró impresionar al jurado con un plato que consistió en tallarines anchos apelmazados. La falta de sabor y presentación la llevó a ser la elegida para abandonar el programa, dejando la competencia con un promedio de 9,2 puntos en su segunda mitad, ocupando así el segundo lugar de la noche.

El Podio de Audiencias de Telefe La noche de este 26 de enero tuvo otros contendientes: Pasapalabra, el famoso programa conducido por Iván de Pineda, marcó 7,7 puntos. Completando el top cinco, el noticiero de Telefe también tuvo su protagonismo con 6,9 puntos, seguido por la telenovela turca La traición, alcanzando 6,7 puntos.

Variedad en el Encendido de Otros Canales Mientras los números de Telefe dominaron la jornada —con solo un programa superando la barrera de los 10 puntos—, El Trece no logró posicionarse en el ranking. Su mejor show, El encargado, se quedó con apenas 4,2 puntos.

Crecimiento de Las Propuestas Vespertinas Sin embargo, en el canal El Trece, La cocina rebelde, conducido por Jimena Monteverde, se destaca al obtener su mejor marca desde su estreno, tocando los 3,3 puntos esta semana. Por su parte, en Elnueve, Bendita triunfó con 2,7 puntos, así como LAM en América con 2,8 puntos. La Televisión Pública, con Se siente Argentina, alcanzó 0,9 puntos.

El Regreso de Net TV y Bravo Después de una pausa, Net TV y Bravo también regresaron a las mediciones. En Net, la película Cine Net: El defensor se destacó con 0,4 puntos, mientras que Destilando amor en Bravo logró 0,2 puntos.

Dominio de Telefe en la Audiencia General Con un promedio general de 6,6 puntos, Telefe se posiciona como el canal más visto, superando ampliamente a El Trece con 3,3 puntos. América aventaja a Elnueve con 1,91,6 puntos.