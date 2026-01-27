Petro respalda la emergencia económica y critica a los ‘megarricos’: ‘Deben devolverle al pueblo lo que es suyo’

El presidente Gustavo Petro vuelve a posicionarse en la arena política, argumentando a favor de la emergencia económica ante las críticas sobre su legalidad. Asegura que es crucial que los sectores más adinerados contribuyan más al bienestar del Estado.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, reafirmó su justificación para la declaración de emergencia económica, rechazando las acusaciones de inconstitucionalidad. Según Petro, esta medida es esencial para garantizar que los ciudadanos más ricos del país aporten más impuestos, como parte de su obligación hacia la sociedad.

La Justificación del Presidente

Durante su intervención reciente, Petro señaló que la situación financiera del Estado es extremadamente delicada. “La emergencia se decreta ante el riesgo que corre el país si no se aumenta la recaudación fiscal de los sectores con mayores ingresos”, afirmó, haciendo hincapié en la Constitución que respalda su decisión.

Críticas y Presiones de los Poderosos

El mandatario no dudó en confrontar a aquellos que cuestionan la constitucionalidad de su decreto. “¿De dónde provienen estas acusaciones? Si no son las presiones de los más ricos de Colombia”, expresó con contundencia.

La Cuestión de los Recursos Públicos

Petro fue directo al señalar que algunos sectores se niegan a contribuir debido a intereses económicos y un profundo resentimiento. “Les cuesta dar un centavo por codicia y odio”, expresó, subrayando que no se trata de una expropiación, sino de un retorno de recursos que pertenecen al pueblo. “No estamos quitando, estamos reclamando lo que es de todos”, enfatizó.

Referencias a Administraciones Anteriores

El presidente hizo alusión a la gestión del ex presidente Iván Duque, citando la disposición de “billones de pesos” en recursos públicos durante su mandato. Este comentario subraya su postura sobre la necesidad de un manejo más equitativo de los recursos estatales, en el marco del debate que ha surgido alrededor de la emergencia económica.

Noticia en desarrollo…