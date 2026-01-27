Hombre herido al chocar contra el guardarraíl tras cruzar cuatro carriles

Un hombre de 65 años resultó gravemente herido después de perder el control de su automóvil en la Autopista 25 de Mayo. El siniestro, que ocurrió en horas de la tarde, generó un importante operativo de emergencia.

El accidente tuvo lugar minutos antes de las 15, en la autopista que conecta Ezeiza con la Ciudad de Buenos Aires, específicamente a la altura de la Avenida Jujuy. El impactante incidente dejó a la vía totalmente bloqueada por aproximadamente una hora.

Detalles del Siniestro Vial

Según información proporcionada por fuentes policiales, el primer aviso sobre el accidente se recibió a las 14:20. Inmediatamente, se movilizaron unidades del SAME, incluyendo un helicóptero para asistir al herido.

Estado del Conductor

El hombre, que conducía un Fiat 125 de color turquesa, sufrió «politraumatismos» y quedó atrapado en el vehículo. Tras ser liberado por los bomberos, fue trasladado urgentemente al Hospital Argerich. A pesar de las lesiones, se encontraba lúcido al momento de ser rescatado.

Investigación en Curso

Alberto Crescenti, director del SAME, informó que las cámaras de seguridad mostraron cómo el automóvil se cruzó de manera perpendicular al tráfico, impactando contra el guardarraíl y colisionando con un colectivo de la empresa Tienda León, que por suerte no llevaba pasajeros.

Condiciones Climáticas Críticas

Las altas temperaturas del día, que alcanzaron los 33 grados, son analizadas como posibles causas del accidente. Crescenti destacó que el SAME asistió a más de setenta personas debido al calor extremo, y se contempla que el conductor pudo haber sufrido un «golpe de calor».

Operativo de Rescate

El despliegue de emergencia en la Autopista 25 de Mayo contó con la participación del SAME, bomberos, personal de la Policía y equipos de tránsito. Una grabación de la cámara de seguridad reveló cómo el vehículo se deslizó peligrosamente sin impactar con otros autos antes del choque final.

Conclusión Preliminar

La situación sigue siendo investigada por autoridades competentes, quienes trabajan para esclarecer las causas de este accidente que, afortunadamente, no resultó en más heridos.