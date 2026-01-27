El auge del cuentapropismo informal en Argentina: ¿El único empleo en crecimiento?

El Trabajo en Argentina: Entre la Informalidad y la Estancación Económica

La economía argentina enfrenta un panorama preocupante: más de diez años sin crecimiento y un mercado laboral congelado. Jorge Colina, presidente de IDESA, pone en evidencia las dramáticas consecuencias de esta situación.

Argentina se encuentra en un estancamiento prolongado desde 2012, una realidad que impacta profundamente en el empleo de calidad. «No va a haber crecimiento neto de empleos asalariados en las empresas», afirma Colina, subrayando que sin un aumento en las ventas, las empresas no tienen incentivos para incorporar más personal.

El Ascenso del Trabajo Informal

En este contexto de estancamiento, surge el predominio del cuentapropismo informal, un fenómeno que ha ganado fuerza en el último año. No se trata de emprendedores registrados, sino de trabajadores que operan completamente al margen de la formalidad. IDESA revela que «el único empleo que crece es el cuentapropismo informal, es decir, sin registro en el monotributo». Salarios a valores del 2025 | Idesa Tal afirmación se sustenta en un dato alarmante: «en 2025, todo el aumento del empleo provino del cuentapropismo», destacando que este crecimiento es prácticamente invisible para el radar estatal. La economía actual no fomenta el empleo, sino que fuerza a los individuos a buscar sobrevivir con lo que tienen.

Las Barreras para el Empleo Formal

Colina señala que el obstáculo principal para la creación de empleo asalariado radica en el marco legal vigente. «Los empleadores quedaron espantados con el tema de emplear a algún trabajador por los riesgos que eso significa», sostiene el economista. Desde 2008, las reformas laborales han hecho que las normas sean «muy penalizadoras» para los empleadores.

Entre 2004 y 2012, aunque existían estas normativas, el empleo creció gracias a que «el salario real estaba por el piso», lo que permitía compensar los costos laborales. Actualmente, con una economía estancada y una legislación distorsionada, el mercado laboral se encuentra paralizado.

Inflación en Descenso: Un Horizonte Complicado