PAMI: Estrategias para Médicos con Pago de Deuda y Reducción de Aranceles

PAMI está gestando un plan para saldar su notable deuda con clínicas y médicos de Argentina mediante la emisión de un bono por parte del gobierno nacional. Esta medida, debatida en una reciente reunión con representantes del sector, apunta a restablecer la relación de pagos y garantizar la atención de sus afiliados.

Plan de Emisión de Bonos: ¿Una Solución Efectiva?

El organismo evalúa la posibilidad de emitir un bono como medio para resolver las obligaciones financieras con los prestadores de salud. Sin embargo, aún existen interrogantes sobre si este instrumento abarcará la totalidad de la deuda o solo parcialidades correspondientes a los meses de diciembre y enero.

Impacto en clínicas y médicos de Córdoba

En Córdoba, más de 60 clínicas y centros de salud enfrentan severas dificultades debido a la falta de pago por servicios prestados, acumulando facturas impagas de hasta tres meses. Esta situación afecta la operatividad diaria y el acceso médico de alrededor de 430 mil afiliados de PAMI en la provincia.

Reuniones y Expectativas

Ignacio Scuti, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Córdoba (ACLISA), destacó que durante el encuentro en Buenos Aires se mencionó la realización de una reunión entre los ministros de Salud y de Economía, donde se prevé buscar respuestas a las preocupaciones expresadas por los prestadores.

Reducción de Cápitas: Un Golpe a los Médicos de Cabecera

PAMI también está implementando cambios en el sistema de pago a médicos de cabecera, reduciendo la cápita de $3.200 a $2.100 por paciente. Esta medida genera inquietud entre los profesionales, quienes podrían ver una drástica disminución en sus ingresos.

Consecuencias en la Atención Médica

Un médico con 800 cápitas pasaría a recibir menos de $1.600.000, lo que podría obligarlo a reducir la cantidad de pacientes atendidos a la mitad, afectando de lleno a quienes dependen de sus servicios. Además, los montos destinados a consultas a domicilio y atención de afiliados de tránsito han sido considerados insuficientes.

Un Mecanismo que Aumenta la Crisis Financiera

La complejidad del problema no solo radica en el impago, sino también en la reciente decisión de PAMI de dividir sus pagos mensuales en cuotas, lo que retrasa aún más el flujo de dinero hacia los prestadores. Esto crea un ciclo en el que los proveedores se ven obligados a adelantar servicios sin la certeza de ser compensados a tiempo.

El Rol de los Prestadores

Scuti explicó que este sistema convierte a los prestadores en financistas involuntarios, afectando toda la cadena del sistema de salud. Junto a la reducción de cupos y aranceles desactualizados, estos cambios disminuyen aún más la capacidad operativa de las clínicas.

Transformación del Modelo de Atención

El cambio estructural en PAMI implica un desvío del modelo de libre elección hacia un sistema capitado, lo que limitará la cantidad de servicios disponibles para los afiliados. Este nuevo enfoque generará mayores obstáculos para aquellos jubilados que requieren acceso frecuente a atención médica.

Demandas del Sector Salud

Los representantes de clínicas y médicos han enfatizado la necesidad de mayor claridad y previsión en las políticas de PAMI, destacando que la incertidumbre actual solo agrava la situación de atención sanitaria en el país.