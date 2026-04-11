Jorge Drexler deslumbró en Mendoza con un candombe uruguayo: ‘Estoy muy feliz de volver’

El cantautor uruguayo trae una experiencia única a su público, fusionando ritmos que celebran su herencia cultural y el regocijo de la música en vivo.

Una Noche de Celebración

Jorge Drexler se presentó en el Arena Maipú de Mendoza, deslumbrando a la audiencia con su alegría y energía desbordante. Con su guitarra acústica en mano, bailó entre tambores y se conectó con el público al trepar a un pequeño escenario, creando una atmósfera de cercanía y fiesta.

«Taracá»: Un Regreso a las Raíces

El espectáculo, que integra candombe, murga, folclore y flamenco pop, es un verdadero puente sonoro entre Madrid y Uruguay. Este nuevo disco, titulado Taracá, representa un regreso a sus orígenes, tras dos años de dedicada producción.

Un Cambio de Perspectiva Personal

Drexler relató que la creación de Taracá surgió en un momento crucial de su vida: «Cuando pasé de ser hijo a solo padre», explicó. Esta transformación personal le permitió reconectar con sus raíces uruguayas.

Una Gira Cargada de Emociones

El periplo musical comenzó el 10 de abril en un colmado estadio Arena Maipú, donde Drexler celebró tanto su nuevo disco como la formación de una renovada banda, que lo acompañará en más de 30 ciudades de Latinoamérica y Europa durante los próximos 11 meses.

Una Conexión Especial con el Público

Durante dos horas y media, el uruguayo transmitió su felicidad por volver a los escenarios, aunque al mismo tiempo se mostró concentrado en la armonía de la banda, lo que le impidió interactuar tanto como suele hacerlo con sus fans.

Una Banda Repleta de Talento

Con Taracá, Drexler da protagonismo a sus músicos, destacando los virtuosismos de contrabajo y percusión. La banda, compuesta por talentos de Uruguay, Cataluña y Madrid, incluye a Alejandra López, Julio Sánchez Rizzio y Vicente «Huma» Miñana, proporcionando un espectáculo vibrante y enriquecido por diversidad musical.

Momentos Íntimos y Mensajes Profundos

A lo largo de la noche, el artista interpretó clásicos como Telefonía, Universo Paralelo, y Te Llevo Tatuada, mientras reflexionó sobre temas sociales y ambientales, conectando su arte con la realidad que lo rodea.

Un Mensaje de Solidaridad

Drexler también se hizo eco de las preocupaciones del público, invitando a quienes protestaban por los derechos del agua a acercarse y dialogar sobre su lucha. «No me gusta opinar en temas que desconozco», afirmó, mostrando su disposición a colaborar.

Un Recuerdo que Perdura

La noche culminó con un homenaje a figuras importantes en su carrera, como Mercedes Sosa y Joaquín Sabina, resaltando su influencia en su camino artístico. «Todo comenzó en Mendoza», proclamó Drexler, dejando una huella imborrable en los corazones de sus seguidores, quienes vibraron al ritmo del candombe.