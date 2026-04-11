Justicia Federal Revoca Reforma Laboral y Alivia al Gobierno

En un giro inesperado, la CGT se enfrenta a un revés significativo en su intento de invalidar la reciente reforma laboral, luego de que la jueza federal Macarena Marra Giménez determinara que el fuero contencioso administrativo es el único competente para tratar el asunto, un fallo que puede cambiar el rumbo de la negociación laboral en Argentina.

Un Cambio Radical en el Proceso Judicial

La Confederación General del Trabajo (CGT) sufrió una importante derrota en su lucha contra la reforma laboral. La jueza Marra Giménez, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, otorgó la inhibitoria solicitada por el gobierno, restando competencia al fuero laboral donde la CGT había iniciado acciones legales.

El Impacto de la Decisión Judicial

El revés llega tras la suspensión temporal de 82 artículos de la Ley 27.802 por parte del juez Raúl Horacio Ojeda, quien hizo un llamado de atención sobre la constitucionalidad de ciertos aspectos. Sin embargo, el gobierno, liderado por Sandra Pettovello, utilizó el artículo 79 de la ley de Modernización Laboral para argumentar que el caso debe ser manejado exclusivamente por el fuero contencioso administrativo, prohibiendo la intervención del trabajo en estos conflictos.

La CGT considera movilizarse al centro de Buenos Aires en defensa de los derechos laborales.

Argumentos de la CGT y la Reacción Gubernamental

Representantes de la CGT, entre ellos Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, afirmaron que la reforma es inconstitucional desde su origen, denunciando que las modificaciones amenazan derechos fundamentales como la indemnización y el derecho a huelga. Mientras tanto, el gobierno celebra la decisión judicial como una victoria en su lucha contra lo que denomina «corporativismo judicial».

¿Qué Implica la Reforma Laboral?

La reforma laboral propone cambios significativos, incluidos nuevos métodos de cálculo de indemnizaciones que excluyen el aguinaldo y la creación del Fondo de Cese Laboral (FAL), que reemplaza la indemnización tradicional. Además, la reducción del derecho a huelga, por medio de la implementación de «servicios mínimos», han suscitado intensas críticas de los sindicatos.

Controversias y Medidas Cruciales en Debate

La modificación de la ley también implica la derogación de la ley de teletrabajo y el establecimiento de un «banco de horas» individual, algo que las organizaciones laborales consideran un retroceso en la protección de los trabajadores. Asimismo, la extensión de los períodos de prueba en los contratos de trabajo se presenta como otro punto álgido en esta contienda.

La Casa Rosada observa atentamente el desarrollo del conflicto.

La batalla jurídica entra en una fase decisiva, y es evidente que el destino de esta reforma recaerá en manos de la Corte Suprema de Justicia, lo que promete mantener el clima de tensión y las movilizaciones en las calles.