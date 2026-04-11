Caputo en Washington: As bajo la manga y récord histórico del BCRA

En las próximas horas, el Ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausilli, y su equipo, se preparan para abordar los temas económicos más urgentes en Washington. Participarán de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial que darán inicio el lunes.

Expectativas sobre el FMI y su Revisión de Acuerdo

El viaje se produce en un clima de expectación en los mercados, donde se espera que el FMI emita novedades acerca de la segunda revisión de su acuerdo con Argentina, así como del esperado desembolso de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, se anticipa que esas noticias llegarán solo después de estas cruciales reuniones.

Inflación y Conflictos Internacionales

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió que los bancos centrales deben estar listos para endurecer políticas si las tensiones en Oriente Medio escalan y generan mayores presiones inflacionarias. Durante su intervención, subrayó que el actual conflicto presenta un «shock de oferta» significativo, que amenaza la resiliencia de la economía global, apuntando a que la inflación podría provocar un aumento en la inseguridad alimentaria que afectará a 45 millones de personas.

Ajustes en las Metas de Reservas del BCRA

Las miradas también se dirigen al informe técnico que el FMI publicará, destacando los nuevos objetivos de reservas. El BCRA ha tenido que ajustar las metas de reservas netas, que ahora se esperan en situaciones negativas tras una revisión tras no cumplir los esquemas anteriores. A pesar de este panorama, la institución ha registrado compras históricas de divisas, alcanzando reservas brutas de 45.500 millones de dólares.

Desempeño del Dólar y el Mercado Local

A medida que el BCRA fortalece sus reservas, el valor del dólar oficial ha mostrado una tendencia a la baja. En lo que va del año, el tipo de cambio minorista se ha corregido en un 5%, en un contexto inflacionario de alrededor del 9%. Este descenso, acompañado por un aumento en la oferta del mercado, ha llevado a que el dólar mayorista también experimente reducciones significativas.

Políticas Monetarias para Contener la Inflación

Para sostener el ritmo de compras de divisas sin disparar la inflación, el BCRA ha adoptado estrategias como la emisión de pesos y el uso de deuda en moneda local. Con un enfoque en actuar antes de que se realicen mayores desembolsos por la cosecha, el equipo económico espera que el segundo trimestre sea más favorable para las finanzas del país.